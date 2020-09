Confira o salmo 84 para as pessoas que perderam a esperança

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que revelam o poder da palavra sagrada e revigoram a fé. O salmo 84 abençoa as pessoas que perderam as esperanças na vida e, também, aumenta o amor e respeito a Deus. Mentalize coisas boas e leia com concentração.



Salmo 84



Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa, e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte; a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força; cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração; inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó! Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança.