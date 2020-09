Descubra como a lua nova pode influenciar a sua semana; veja as previsões para o seu signo!

Rio - A semana começa com a lua nova no signo de Virgem, mas no dia seguinte entra em Libra, dando a oportunidade a inícios e novas possibilidades. O momento é de plantar novas sementes sobre o é desejado para a vida.

De acordo com a cigana Sara Zaad, depois da fase minguante da lunação anterior, é importante perceber aquilo que deve ser mantido na vida e o que não deve ser levado adiante. “Apesar de ser considerada uma lunação libriana, ela ainda está no signo de Virgem, e nos convida a ter pé no chão e muita objetividade na hora de colocar os nossos projetos para fora do papel.”Sara Zaad explica que a lua libriana convida a olhar o outro com empatia e de uma forma justa. “Essas situações ajudam a diluir a energia de Marte retrógrada que pode nos tornar muito egoístas e agressivos. No entanto, o período ainda tem muito dos signos de terra. É necessário colocar as mãos na massa e trabalhar, em vez de ficar reclamando de que as coisas não acontece.”Por mais que você não goste de esperar, esse é o momento de ser paciente e planejar melhor aquilo que deseja construir a longo prazo. O tempo é de reflexão, de olhar pra dentro. Marte retrógrado pede isso, então procure conter a precipitação e a ansiedade. De nada adianta tentar forçar situações que não irão acontecer na velocidade que você deseja. Escute o que as pessoas têm a dizer e não pense que somente a sua opinião é válida, o mundo não gira em torno das suas ideias ou da sua vida. Você poderá contar com amigos que lhe ajudarão a colocar as suas ideias no papel, auxiliando para que as coisas aconteçam no momento certo. Cuidado com irritação e raiva reprimidas. Se possível “descarregue” com algum esporte ou prática de exercício físico.Não tenha medo das mudanças que podem acontecer na sua vida. Deixe que aconteçam e se permita ser surpreendidos pelo universo. Você tenta manter tudo sempre igual, já se acostumou com a rotina, mas é necessário que você saiba que nem sempre as coisas permanecem iguais, elas mudam o tempo todo e mudar é bom. Saia da zona de conforto, taurino! Entretanto, faça do seu jeito, no seu tempo, percebendo onde você está pisando para não se arrepender depois. Não é porque uma mudança deve ser feita que deve acontecer qualquer maneira. Esta é uma semana em que você deve observar muito antes de dar qualquer passo. Na lua nova os primeiros três dias ainda estão praticamente sem luz, então não temos muita noção do que virá e se isso será bom ou não. Cuidado com as amizades, pois elas podem te decepcionar. Não dependa de ninguém e faça as coisas por si próprio.Aproveite para pensar nos seus objetivos a longo prazo. Onde você gostaria de estar em dois anos, por exemplo? Sei que nesta pandemia estamos vivendo um dia de cada vez, mas não podemos deixar os nossos sonhos de lado. É o momento para você colocar o pé no chão, pensar de maneira prática e objetiva e perceber onde quer chegar. É importante ser flexível para perceber que nem sempre as coisas vão acontecer exatamente como deseja. Precisamos de jogo de cintura e ouvir as outras pessoas que podem vir com muitas ideias legais para ajudar. No trabalho você pode passar por alguma situação que pode não está clara e pode te prejudicar, portanto tenha cuidado com colegas competitivos e que estejam querendo o seu lugar na empresa. Fale menos e observe mais.O clima no trabalho pode estar muito tenso com muitas possibilidades de atritos. Observe mais e fale menos! Cuidado com aquilo que compartilha nas redes sociais, um simples post pode causar muitos estragos. Tenha consciência daquilo que falar para não gerar polêmicas desnecessárias e colocar lenha na fogueira. Sim, é importante que você saiba se colocar, e observar suas necessidades, mas a maneira como isso deve ser feito é que fará toda a diferença. Saiba falar, seja gentil, dialogue, e na dúvida se retire de uma briga. Não aceite provocações. Lembre-se do ditado: é melhor ser feliz do que ter razão.Que tal exercer a sua solidariedade e ajudar pessoas que, neste momento, estão com menos recursos do que você? Todos estamos vivendo momentos desafiadores, mas existem pessoas que tem muito menos do que nós. Quem sabe algum vizinho esteja precisando de uma ajuda e não tenha coragem de pedir? Ou alguém que você conheça está desempregado e com a situação financeira precária? É importante que possamos ver além do nosso próprio umbigo. Use o seu dinheiro de forma consciente. É hora de você ter os pés no chão, pensar a longo prazo e criar poupança para futuras emergências que possa acontecer para não ser pego desprevenido.Você estará se sentirá mais confiante, porém tenha cuidado para não ser crítico demais com as pessoas a sua volta. O excesso de perfeccionismo faz mal. Não dependa tanto do outro e conte mais contigo para não se decepcionar. Sim, sabemos que você tem uma capacidade de trabalho impressionante, mas nem todos são como você e por isso devemos respeitar o tempo do outro. Tenha em mente que esta semana será mais de introspecção do que de ação. Devemos mentalizar que para essa ser uma lunação produtiva devemos procurar pensar a longo prazo, de maneira muito objetiva e direta, tendo um plano B ou C, caso algo não dê certo com nossa primeira opção. Cuidado com exageros nos gastos e continue economizando, pois você ainda pode passar por momentos ruins em termos de dinheiro.Todo cuidado é pouco! Então, nada de afrouxar as medidas de segurança. Continue se policiando para não contaminar a você e a sua família, uma vez que nesta semana você estará mais vulnerável. Não tenha medo de se colocar por medo de decepcionar os amigos. Tenha compromisso com a saúde, não só a sua mas das pessoas que estão ao seu lado. Cuidado com situações mal explicadas e confusões que podem acontecer no trabalho e que podem prejudicar a sua imagem e carreira profissional. Coloque-se sempre de maneira ética, respeitando seus valores e vestindo a camisa da empresa. Não se deixe levar por um ambiente de intriga e de fofoca.Você estará muito mais discreto e reservado do que o normal. Nada escapará ao seu olhar mais profundo e observador. Cuidado para não ficar inventando histórias e paranoias na sua cabeça. Nem todas as suas desconfianças estão certas e muitas vezes é apenas uma grande teoria da conspiração. Procure falar aquilo que te aflige, escorpiano, e não guarde tudo para si. O período de pandemia está servindo como uma grande lição para todos. É uma lição difícil, dura, em que muitos de nós já perdemos muitos entes querido. Você não precisa ser forte sempre, não faz mal chorar de vez em quando e por pra fora aquilo que te machuca. Por fim, cuidado para não se instalar em um ambiente competitivo demais no trabalho.Continue agindo com muita responsabilidade! A pandemia ainda não acabou e você não pode se dar ao luxo de se infectar nem infectar aqueles que convivem contigo. Não é o momento de ser rebelde, já que não se trata somente do seu tédio e da sua insatisfação, mas um caso de saúde pública. Cuidado com o que você posta nas redes sociais para não criar polêmicas desnecessárias, pois o clima já está muito quente. O momento é de união em torno de um objetivo comum. Evite discussões acaloradas no ambiente de trabalho. Filtre a forma como você fala! Você pode dizer a verdade sem precisar ser grosseiro.Cuide muito bem da sua saúde! Você está mais vulnerável por conta do excesso de trabalho. Não pense que você é um super homem ou super mulher e que nada vai acontecer. Proteja-se e não trabalhe demais. Dê atenção aquilo que verdadeiramente importa. Adianta trabalhar tanto para ter dinheiro e não ter saúde para desfrutar daquilo que conquistou? Não use o trabalho como fuga para suas emoções e sentimentos, pois isto pode te cobrar um preço muito grande depois, na sua saúde física, psíquica e emocional. Procure um amigo, se for preciso, para conversar. O que você tanto foge? Qual o sentimento ou emoção que você não deseja observar dentro de si? Você é prático, sabe que tem que colocar comida na mesa, que as contas devem estar pagas para se ter um pouco de tranquilidade e estabilidade, que o trabalho move o mundo, mas às vezes é preciso parar antes que a vida através te pare.Cautela para não arrumar inimizades à toa em redes sociais por conta de assuntos polêmicos como política, a pandemia, religião, etc. É certo que devemos estar atentos a tudo que acontece, saber reivindicar os nossos direitos, não se alienar, mas não vai ser com discussão e bate boca que as coisas serão resolvidas. Evite o compartilhamento de fake news e observe muito bem a fonte de tudo o que você postar. É a hora de ser inteligente e ter cuidados com as coisas que falamos e postamos em redes sociais. O clima já está muito tenso por conta da retrogradação de Marte e uma palavra mal colocada pode ser a gota d’água. Lembre-se que é o momento de sermos maduros e práticos para resolvermos as nossas questões com diálogo.Não confie demais nas pessoas para não se magoar ou ser iludido. Ter empatia com o outro é saudável, mas cuidado com a ingenuidade extrema. As pessoas sabem que você é bom e tendem a explorar e abusar de você. Cuidado para não ser enganado, em termos de dinheiro, e observe se realmente aquela pessoa que está lhe pedindo ajuda realmente precisa ou está te manipulando porque sabe que você tem um bom coração. Sabe aquele ditado antigo que diz que “prudência e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém?” Use e abuse destas palavras nesta lunação. Se a sua intuição lhe disser que não é para fazer determinada coisa, não faça. Observe e preste muita atenção antes de dar qualquer passo. Analise bem as pessoas e mantenha os pés no chão.