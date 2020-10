A clássica fantasia de bruxa é uma ótima opção para as escorpianas Reprodução de Internet

Rio - Doce ou travessura? Um dos dias mais divertidos do ano está chegando. O Halloween tem entre as atividades mais comuns as atrações assombradas, as lanternas de abóbora e a decoração da casa. Comemorado em diversas culturas ocidentais, tem como uma das principais práticas as fantasias criativas e assustadoras. Embora este ano as comemorações estejam mais restritas devido à pandemia da covid-19, nada impede de celebrar o Dia das Bruxas em casa. Por isso, veja sugestões de fantasias que combinam com cada signo.

ÁRIES



Os nativos desse signo são determinados, líderes e cheios de iniciativa. Por conta da assertividade e da impulsividade costumam ser mal interpretados. Por que não se vestir de capeta para fazer jus ao apelido de santanáries?



TOURO



Os taurinos são determinados, teimosos e ciumentos. Carregam a fama de ser preguiçosos e famintos. A simples fantasia de espantalho pode ser uma alternativa cômoda e prática.

GÊMEOS



Uma verdadeira caixinha de surpresa! Completamente imprevisíveis, os geminianos têm um excelente senso de humor e versatilidade, a fantasia de Arlequina é uma boa pedida para o Halloween!



CÂNCER



Sensíveis, emotivos, carinhosos, leais, prezam muito a família e amizade. Os nativos podem se sentir à vontade em se vestir de uma das maiores representantes do signo: a canceriana Frida Kahlo.



LEÃO



Ser o centro das atenções é uma das principais características de Leão. Mas também, não é? Regidos pelo Sol, o brilho, a vitalidade e as paixões são as marcas fundamentais desse signo. Se fantasiar de Malévola talvez seja uma bela opção! Afinal, quem mais poderia encarnar o papel da “senhora de todo mal”?



VIRGEM



Educados, organizados, críticos e devidamente alinhados, os virginianos poderiam apostar em se vestir de qualquer membro da Família Addams. As fantasias de Vandinha, Mortícia e Gomez Addams são simples e práticas para fazer a caracterização.



LIBRA



Carregam a fama de serem indecisos e imparciais. Mas justiça seja feita! Eles são extremamente diplomáticos e justos. Costumam ser atraídos por tudo que é harmônico e belo. Não existe personagem melhor para caracterizar uma libriana do que a Mulher Gato, não é mesmo?



ESCORPIÃO



O signo mais misterioso do zodíaco é ousado e sensual. Não conseguem encarar nada pela metade, por isso, o famoso 8 ou 80 está sempre presente na vida dos escorpianos. Por que não se vestir da clássica bruxa e mostrar toda magia que existe dentro de você?



SAGITÁRIO



Aventureiros, otimistas e desbravadores, os sagitarianos podem e devem abusar do bom e velho look de pirata. Além de simples e divertido, encaixa com a personalidade sonhadora e destemida dos nativos de Sagitário.



CAPRICÓRNIO



Em um primeiro momento podem parecer fechados e sérios. No entanto, os capricornianos são apenas focados e tímidos. Se vestir de vampira é uma forma econômica e básica de não deixar passar em branco o Dia das Bruxas.



AQUÁRIO



Com certeza os aquarianos não são deste mundo! São seres livres, independentes, que prezam muito a liberdade. Inventivos e vanguardistas, não há nada que combine mais com a personalidade diferentona do aquariano do que uma fantasia de Extraterrestre. Coloque roupas verdes e abuse na maquiagem.



PEIXES



Os piscianos são doces, sensíveis e carinhosos, zelam muito pelas pessoas que estão à sua volta tal como a Luna Lovegood, personagem da saga Harry Potter. A bruxinha meiga está sempre pronta para ajudar o outro.