Publicado 15/01/2021 17:00

Rio - Oxalá foi a primeira divindade a ser criada na humanidade. Considerado o pai de todos, é sábio e benevolente com os filhos e, por isso, conduz os caminhos deles. O dia de celebração do orixá acontece na quinta-feira que antecede o segundo domingo após o Dia dos Reis, em janeiro.



De acordo com o praticante da espiritualidade universalista Rodrigo Almeida, do Espaço Ilumina, Oxalá pode ser representado por uma pomba branca, que simboliza a paz e conciliação, ou por um caramujo, calmo e devagar. No Candomblé, ele tem duas vertentes diferentes. A versão mais nova é chamada de Oxaguiã e a mais velha de Oxalufã. “Oxaguiã é representado pelo número 8. A divindade se apresenta como um jovem guerreiro, que usa espada e escudo. Já Oxalufã, a versão mais velha, é simbolizado pelo número 10. Ele se apresenta como um senhor de cajado na mão, que anda bem devagar e é muito calmo”, esclarece.



Rodrigo afirma que os filhos de Oxaguiã são pessoas briguentas, mas, ao mesmo tempo, são ótimos em apaziguar as situações. Entretanto, os de Oxalufã são calmos, serenos e ponderados, costumam parar para pensar antes de tomar atitudes.



No sincretismo religioso, Oxalá é associado a Jesus Cristo, por ser considerado, segundo Almeida, o maior orixá do panteão do Candomblé. “Ele é o pai de todas as cabeças, assim como Yemanjá. Ele que dá razão, discernimento, clareza e traz calmaria. Qualquer pessoa em qualquer momento que estiver atordoado com as ideias meio perdidas pode fazer algo para Oxalá."



Ritual para Oxalá



Primeiro, deixe a canjica branca de molho por 12 horas. Depois, cozinhe e, quando ela estiver pronta, escorra o molho e coloque-o em um pote. Escreva o seu nome e o das pessoas que você quer que sejam contempladas por esse ritual em um papel. Ponha esse papel em um prato branco e despeje a canjica em cima dele. Regue a oferenda com mel e cubra com algodão, como se fosse uma mantinha. Deixe em um local de difícil acesso em sua casa, como em cima da geladeira. Ao lado do prato, acenda uma vela e deixe um copo de água, pedindo proteção e luz. O molho que ficou separado em um recipiente é para ser usado após o banho higiênico. Jogue a água da canjica na cabeça e deixe escorrer por todo o corpo para que o equilíbrio e o discernimento entre na sua vida.