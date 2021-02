Limão Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:02

Rio - As simpatias contra inveja ajudam as pessoas que buscam por proteção. O limão é um ingrediente eficaz para rituais, porque harmoniza o astral e afasta energias que diminuem a vibração. Conheça a simpatia!

Em uma noite de lua cheia, corte um limão em três pedaços iguais. Tire todo o sumo do primeiro pedaço, esprema sobre a terra o segundo. Junte esses dois pedaços com o terceiro e enrole com uma linha branca. Depois, enterre o ritual em um jardim pedindo para que as energias negativas se afastem da sua vida.