Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:17

Rio - A semana da lua minguante traz um período oportuno para fazer uma limpeza nos relacionamentos amorosos. A cigana e sensitiva Sara Zaad afirma que é importante analisar tudo aquilo que não deve ser levado para a próxima lunação.

Segundo Sara Zaad, é preciso ter cuidado porque a lua em Sagitário não conversa com Vênus que está em Peixes. “Podemos estar mais irritados por conta das questões pandêmicas, descontando em cima de nosso parceiro. Vênus em Peixes é muito sensível e emotiva e está em um aspecto tenso com a lua. Além disso, o planeta não está se sentindo confortável com Marte que está em Gêmeos, o que faz com que as relações possam ter muitas brigas e discussões”, explica.A cigana ainda aconselha para quem está solteiro verificar, desde o primeiro momento, se os valores de vida das duas partes da relação combinam. “Do que adianta ter alguém que é só bonito, mas que não tem caráter ou é uma pessoa que nada tem a ver com aquilo em que acreditamos? Tenha cuidado! Não assuma nada durante a lua minguante. Primeiro, conheça a pessoa antes de pensar em um relacionamento sério com ela. Afinal, a lua minguante é um período de finalizações não de inícios”, finaliza.Ariano, nesta semana você pode sofrer algum tipo de decepção amorosa por algum segredo que pode acabar descobrindo de seu amor. É importante não idealizar demais ninguém e perceber que as pessoas com quem nos relacionamos são falhas, humanas e tem defeitos.É importante também que você não se feche demais e converse com seu parceiro sobre o que está acontecendo. Caso você não esteja bem, não fique guardando sentimentos ruins dentro de si, coloque pra fora. Muitas vezes, o seu par nem sabe que fez algo errado porque você não dá a ele a chance de se explicar, simplesmente tira suas próprias conclusões.Deve tomar cuidado também com romances secretos, caso você esteja envolvido em algum tipo de triângulo amoroso. Será que vale a pena manter uma relação secreta, ariano, que só está te fazendo sofrer?Nestes momentos, que antecedem a entrada do Sol no seu signo, você fica mais reflexivo, mais introvertido e pensativo. Então, aproveite esta lua minguante para pensar sobre tudo que envolve sua relação e pense se vale a pena continuar em algo que pode estar apenas trazendo infelicidade e dor.Se você mais chora do que ri, ariano, pense bem se vale a pena continuar nesse relacionamento.Todas as relações amorosas tem momentos desafiadores. Mas se a sua só está tendo momentos difíceis é a hora de realmente você refletir se vale a pena continuar.Para os arianos solteiros, que conhecerem alguém interessante nestes dias, muito cuidado com idealizações e procure não agir de maneira precipitada. O crush pode se mostrar como uma pessoa que verdadeiramente não é e você só vai descobrir depois que já estiver se relacionando. Aí, será bem mais difícil de terminar. Não tenha pressa pra entrar em uma relação, ariano.Taurino, esta semana você pode ter muitas dificuldades com seu parceiro. Ele pode estar gastando mais do que deveria, te deixando com problemas financeiros por não saber usar bem o dinheiro. Isso pode também gerar problemas com o casal.Converse com o seu amor, deixe ele bem a par dos projetos que vocês tem como casal. Peça a ajuda dele para esse momento desafiador da pandemia, em que todos nós temos de ser mais responsáveis. Afinal, estamos no meio de uma crise econômica.Apesar de muita gente achar que não, quando o casal não se entende financeiramente e passa por dificuldades isso afeta e muito a vida a dois. Brigas e discussões podem ser causadas. Então, caso você não queira ter maiores problemas, evite fazer projetos conjuntos, tenha o seu dinheiro separado para que você possa cobrir as despesas da casa caso aconteça algum problema.Não brigue também por conta de amizades, taurino, é necessário que você se lembre que o parceiro não é sua propriedade. Evite cenas de ciúme, deixe o seu parceiro ter as amizades dele. Procure estar junto nesses momentos em vez de ficar discutindo com a pessoa ou tentando proibir ele ou ela de sair com outras pessoas além de você.Procure ser também o melhor amigo do seu par, dando a ele a liberdade de conversar com você sobre qualquer coisa. Muitas vezes, quando o casal passa por alguma crise, não é só o amor que segura, mas a amizade entre os dois.Para os taurinos solteiros, mas com um crush em vista, procure segurar o ciúme dos amigos desta pessoa. Lembre-se que ele tem uma vida além da sua, tem amizades e sonhos além dos seus. Se você nem começou a namorar e já quer regular a pessoa, o crush vai acabar fugindo de você.Geminiano, muito cuidado esta semana! Você pode ter muitas brigas e discussões com seu parceiro por conta de sua popularidade entre as pessoas. Você é alguém que normalmente fala com todo mundo e está sempre envolvido em grupos. Isso pode gerar um certo ciúme no seu amor, mas você deve deixar bem claro que não vai tolerar nenhum tipo de escândalo da parte dele.Uma relação tem que ser movida a base da confiança. Se isso não acontece, é bom que você pense se vale a pena continuar ao lado de alguém, que fica tentando te controlar o tempo todo. Então, pense bem se vale a pena continuar com alguém, que fica o tempo todo tentando te aprisionar. Não permita que você saia, se movimente, fica tentando controlar o que você posta nas redes sociais ou tenta controlar até mesmo sua vida profissional.Para os geminianos solteiros, perceba se o crush antes mesmo de iniciar algo com você já fica tentando controlar os seus amigos, as suas postagens e as suas opiniões. Se isso acontece antes de vocês terem um relacionamento, imagine, e se vocês tiverem algo mais sério? Deixe bem claro, antes de iniciar uma relação, aquilo que você permite ou não em um relacionamento para que depois você não venha a ter problemas com controle e ciúme excessivo do parceiro.Canceriano, será que você não está tentando obrigar o seu parceiro a ter os seus ideais de vida, seus valores e a sua filosofia? Por mais que nossos parceiros tenham pensamentos semelhantes aos nossos, não podemos obrigá-los a ver a vida da mesma maneira que nós, não é mesmo? Não somos donos da verdade, a vida pode ser vivida de várias maneiras. Portanto, quando tentamos colocar o nosso parceiro na mesma formatação que a nossa, estamos tentando tirar a individualidade dele.Estamos o tempo todo aprendendo com as pessoas ao nosso lado, tendo trocas sadias. E quando tentamos fazer com que o nosso amor pense como a gente só porque entendemos que a nossa maneira de ver o mundo é a correta estamos agindo de uma forma muito autoritária. Assim, as brigas vão ocorrer a todo instante.Permita ao seu amor ser como ele é, canceriano. Mostre a ele como você é, pois é muito bonito quando duas pessoas estão juntas e podem se mostrar uma a outra da maneira como são, sem precisar ter medo de se expressar. Sem medo de não ser aceito pelo outro.Para os cancerianos solteiros, permita que o crush se mostre a você como ele é de verdade e você se mostre a ele como é de verdade. Exponha seus pensamentos, suas crenças e seus ideais. Uma relação que desde o início já permite que os envolvidos sejam verdadeiros e se mostrem como verdadeiramente são, tem tudo para dar certo.Leonino, muito cuidado com escândalos envolvendo sua vida amorosa esta semana! Procure ser o mais discreto possível e observar mais do que falar. Caso descubra algo sobre o seu amor procure evitar polêmicas e não o exponha. Resolva tudo o que tiver de ser resolvido entre vocês dois, não coloque outras pessoas no meio da história.É importante, você observar que nesta semana a sua relação amorosa poderá estar um pouco mais vulnerável e sensível. Com isso, você pode acabar achando que algo não está certo por conta do seu estado de espírito, que está mais desconfiado do que o normal.Tente não levantar falso testemunho sobre o seu parceiro e preste muita atenção à sua volta antes de o sair acusando por qualquer bobagem. Além disso, preste atenção também naquelas pessoas que gostam de ver ‘o circo pegando fogo’. Não dê atenção a elas, pois, muitas vezes, pessoas que julgamos nossas amigas querem mesmo é nos ver mal, não aceitam que sejamos felizes.O seu relacionamento não deve ser exposto a ninguém e tudo o que tiver de ser resolvido deve ser entre vocês. Não satisfaça a curiosidade alheia, de quem na verdade não está nem um pouco preocupado com a sua felicidade, leonino.Para os leoninos solteiros, caso estejam interessados em alguém, não divulguem para ninguém esta informação. Procurem conhecer o crush de uma maneira mais discreta, sem envolver outras pessoas no meio. Elas também podem estar interessadas em quem você está.Virginiano, muito cuidado para não viver só agradando o parceiro e esquecendo de você. Você fica tentando agradar e acaba sendo servil demais. Com isso, o seu amor pode, mesmo que não faça isso de propósito, pisar em você ou passar por cima dos seus sentimentos.Não tenha medo de dizer o que te agrada e o que desagrada dentro de um relacionamento, virginiano. Não faça nada que seja contra os seus princípios e valores. Muitas vezes, ficamos tentando evitar conflitos e discussões, mas eles, em algum momento, são inevitáveis, porque as pessoas pensam diferente, não têm a mesma visão de mundo.Não tenha medo deste enfrentamento, virginiano. Fale com seu parceiro quando existir algo que você não se sinta à vontade para fazer com ele. Deixe bem claro aquilo que você não vai mais admitir. Seja sincero, franco, mas flexível. Esteja disposto a mudar sim, caso isso seja necessário, para poder melhorar o relacionamento. Mas não assuma a culpa para si da relação estar indo mal, pois dentro de um relacionamento, amoroso ou não, as duas pessoas envolvidas devem ser responsáveis por ele.Para os virginianos solteiros, evitem agradar demais ao crush sem nem mesmo ter começado a relação. Você pode estar ensinando a ele que as necessidades que vem de você não são importantes, mas somente as dele.Libriano, procure demonstrar no dia a dia que você se preocupa com seu parceiro e não só falando sobre isso. Palavras não valem nada se não vierem junto com ações, libriano. Nisso que você precisa focar neste momento: nas pequenas atitudes do dia a dia.Nestes momentos desafiadores em que vivemos, saber que podemos contar com nosso parceiro, saber que ele estará ao nosso lado para o que der e vier. Também que não se afastarão quando os momentos ficarem mais difíceis é fundamental para que uma relação possa se solidificar, libriano.Caso, você trabalhe com seu parceiro procure não trazer problemas profissionais para o ambiente doméstico. É importante saber separar as questões para que o relacionamento não se torne pesado demais.Para os librianos solteiros, procure estar atento aos lugares onde você vai no seu dia a dia. Serão nestes ambientes em que você poderá encontrar o seu novo amor. No trabalho, numa consulta de rotina, na fila de um supermercado ou de uma farmácia. Enfim, o amor pode nascer nos lugares mais cotidianos. Fique atento!Escorpiano, não tenha medo de dizer não ao seu parceiro, principalmente em relação a sair neste momento de pandemia. Todos devem ter consciência de que este momento é bastante desafiador para todos nós. Aliás, devemos ter responsabilidade social.Caso você sinta que o seu parceiro não esteja na mesma frequência que você sobre isso, pare, converse, exponha o que você sente. Mas não seja uma pessoa que age de maneira irresponsável com medo de perder um relacionamento.Agora, caso você também sinta que seu parceiro é agressivo, que está te desrespeitando e não reconhecendo o que você fala ou faz, comece a refletir se vale realmente a pena se manter num relacionamento desses.Muitas vezes, toleramos muita coisa por medo de ficarmos sozinhos e não percebemos que na verdade sempre estaremos sós com essas pessoas. Se elas não respeitam a nossa voz, este relacionamento nunca foi recíproco, não é verdade?Tire estes dias de lua minguante para pensar sobre isso, se for necessário. Esteja mais recolhido e não tenha medo de tomar uma decisão caso sinta que você não está feliz.Para os escorpianos solteiros, pense muito antes de sair se aglomerando por aí com o crush, pois não é a hora pra isso no momento. Não devemos ter medo da pandemia. Mas é preciso ter responsabilidade.