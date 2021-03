No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 13:02

Rio - A lua cheia é considerada a fase lunar dos apaixonados, por conta da intensidade energética e por deixar tudo à flor da pele. A cigana e sensitiva Sara Zaad revela que é preciso ter cuidado com os sentimentos.



Segundo Sara Zaad, apesar da fase cheia da lunação ter começado em Libra, signo apaziguador, tranquilo, que deseja a harmonia, Vênus está em Áries e, por sua vez, Marte se encontra em Gêmeos, simbolizando que é hora de correr atrás do que é desejado. “Vênus está numa conjunção praticamente exata ao Sol, que também está em Áries, na casa 8, que é originalmente escorpiana. Ou seja, muita paixão, sexualidade e tesão estão em alta”, explica.



Além disso, o posicionamento de Vênus em Áries pode gerar um certo abuso na hora da conquista. De acordo com a cigana, o signo não costuma aceitar não como resposta. “Áries vai à caça de forma violenta, agressiva e abusiva. Muito cuidado com a forma que você chega no seu amor esta semana. Lembre-se que não é não!”, alerta.



ÁRIES



Ariano, não tenha medo de dizer ao seu parceiro o que você sente esta semana. Se declare, seja ousado e se brigaram procure a pessoa para fazer as pazes. Não tenha medo de pedir desculpas caso tenha errado. Além disso, é necessário que você tenha muito cuidado com redes sociais, porque você briga muito por coisas que o seu amor posta.



Não se meta nas redes sociais do seu parceiro, ariano! Ele não é sua propriedade e tem direito a ter opiniões respeitadas. O fato de vocês serem um casal não significa dizer que os dois devam pensar de maneira absolutamente igual. Então, evite este tipo de comportamento opressor e permita que o seu parceiro se manifeste. Evite acreditar em fofoquinhas e intrigas, principalmente de irmãos, primos, vizinhos e pessoas do ambiente próximo a vocês que adoram ver o circo pegar fogo e causar discórdia.



Para os arianos solteiros, perca o medo e se declare ao crush antes que outra pessoa o faça e você perca a chance. Mesmo que não possa ser presencial, declare-se virtualmente.



TOURO



Taurino, muito cuidado! Esta semana você pode sofrer muitas decepções com seu parceiro. Evite idealizar demais a pessoa que está ao seu lado, a veja como ela é. As divergências podem acontecer, principalmente na forma como usam o dinheiro e pensam sobre estabilidade e segurança material, assunto muito importante para você.



O que acontece é que você muitas vezes se fecha muito e não permite que o seu parceiro chegue até você. Com isso, a possibilidade de diálogo fica reduzida entre vocês. Não permita que isso aconteça e fale as coisas que está sentindo, não guarde dentro de si.

Para os taurinos solteiros, muito cuidado para não se encantar com alguém que depois vai se mostrar totalmente diferente do que se apresentou a você. Procure ser bastante realista, bem objetivo e procure uma pessoa de carne e osso. Não idealize e romantize demais o crush para não se decepcionar mais tarde.



GÊMEOS



Geminiano, não entre na pilha de quem adora causar intrigas entre as pessoas. Tenha muito cuidado para não brigar com seu amor por conta de amizades que só querem causar confusão. Fique atento também com a maneira agressiva com que você pode se colocar nesta semana, principalmente se isso for influenciado por conta de coisas que você ouviu dizer. Não se permita contaminar pelo veneno das amizades e converse diretamente com a pessoa amada, sem interferências.

É importante ter em mente que nem sempre o seu amor pensará da mesma maneira que você e não terá os mesmos sonhos e projetos. Por isso, respeite a individualidade de pensar de quem está ao seu lado, procurando apoiá-lo. O importante é que o casal esteja unido na mesma direção, com propósitos em comum, mas nem sempre tudo será igual. Afinal, as pessoas pensam de maneira diferente e isso deve ser respeitado.



Para os geminianos solteiros, muito cuidado com a forma como se expressa com o crush nas suas opiniões. Você pode estar sendo excessivamente grosseiro, com a desculpa de ser franco e direto, é importante também respeitar as opiniões contrárias e perceber se os valores são semelhantes antes de começar algo mais sério.



CÂNCER



Canceriano, esta semana você pode ter muitas brigas com seu amor, por conta de sua imaginação fértil e de suas paranoias, que criam coisas onde não existem. Cuidado para não expor a vida do casal e suas brigas nas redes sociais, afinal, você estará sendo muito observado nesta semana. As brigas do casal devem ficar entre o casal, por isso, não fique conversando com as pessoas sobre a sua intimidade, a não ser em casos de violência e abuso, que devem ser compartilhadas para que você possa ter ajuda quanto a isso.



Tenha cuidado também para não deixar que seu parceiro interfira demais nas suas questões profissionais. Caso esteja trabalhando de dentro de casa, procure conversar com o seu amor e estabeleçam uma rotina diária para que você não seja prejudicado. Neste momento todos nós estamos tendo de fazer sacrifícios pessoais por conta do momento desafiador em que vivemos e nos relacionamentos amorosos não é diferente.



Para os cancerianos solteiros, perceba se você não está interessado no crush somente por ele ter algum tipo de status social. Nem sempre o que se vê nas redes é verdadeiro! Procure perceber sempre a real energia da pessoa.



LEÃO



Leonino, muito cuidado quando for colocar os seus ideais e valores com seu parceiro. Para não fazer isso de maneira arrogante, como se somente a sua opinião fosse a correta, nestes tempos desafiadores de pandemia. Principalmente, numa lua cheia, onde todos estão com os nervos à flor da pele e entre os casais não é diferente, já que se está tendo uma convivência forçada de muito tempo entre eles.



Mantenha-se calmo, dialogue, respeite a opinião do seu amor e tente não brigar por conta de amigos, nem mesmo de ideais diferentes de vida que os dois tenham juntos. Caso você realmente tenha a clareza de que não dá para os dois conviverem mais por serem muito diferentes, por terem valores muito diferentes entre si, procure dialogar com a pessoa de uma maneira equilibrada. Coloque as suas opiniões de uma maneira madura e de forma clara e objetiva, sem maiores dramas. Além disso, deixe o seu parceiro se expressar. Ninguém é obrigado a pensar da mesma maneira por estar em casal, leonino. Por isso, não tente forçar o seu amor a fazer nada que ele não queira fazer.



Para os leoninos solteiros, antes de se envolver procure ver bem os sonhos e objetivos do crush, ver se são diferentes dos seus. Antes de se levar pela emoção e paixão e assumir um compromisso.



VIRGEM



Virginiano, podem ser dias difíceis e de muitas brigas com seu parceiro, por isso, aprenda a dizer não e não se submeta a qualquer coisa. Os nervos estarão à flor da pele, vocês podem ter discussões mais calorosas, evite o máximo possível tocar em assuntos que criem confusão. A tensão sexual entre você e seu amor também estará bastante forte e, caso haja algum tipo de contato mais agressivo por parte de seu amor, que você não queira corresponder, não tenha medo de dizer não. Virginiano, não faça nada que você não se sinta à vontade.



Não é porque estamos em um relacionamento sério que temos de nos submeter a qualquer tipo de tratamento e nem fazer sexo quando não temos vontade. Procure ficar atento a pequenos atos que aparentemente são inocentes mas que podem demonstrar algum tipo de abuso ou violência por parte do seu amor, como tentar te obrigar a fazer algo, ou ameaçar terminar caso você não se submeta a alguma coisa ou mesmo crises de ciúmes por conta de coisas que você posta em redes sociais.



Devemos ter em mente que não podemos nos calar perante a situações que nos deixam desconfortáveis. Você, muitas vezes, por não querer arrumar conflito se cala diante de situações, tenha cuidado e não ceda a pressões de nenhuma espécie do seu amor.

Para os virginianos solteiros, preste atenção em como o crush reage quando você posta uma foto nas redes. Caso já parta para a agressão verbal, mesmo antes de vocês ficarem, nem comece o relacionamento pois a tendência é que isso piore e se transforme numa relação tóxica.



LIBRA



Libriano, você tem uma maneira de ver a vida e seu amor outra, por isso evite discussões. Não adianta ficar tentando convencer as pessoas de coisas que elas não acreditam. Neste momento atual, tudo está muito polarizado e tomando uma proporção muito maior do que verdadeiramente é.



Os casais estão brigando por muita bobagem e com você não é diferente, mesmo que tente ao máximo evitar conflitos. Procure fazer a sua parte e harmonizar a relação, evitando assuntos polêmicos e que podem causar problemas. Isso não quer dizer que você tenha de ser uma pessoa que não tenha voz e que só vive agradando o parceiro. Mas devemos ter em mente que em determinadas situações é melhor se calar e evitar entrar em discussão, pois a energia já está muito tensa ao redor de nós por conta da pandemia. Seja aquela pessoa que será o equilíbrio e a paz na relação, libriano. Procure ter bom senso e sempre agir com harmonia para que brigas mais pesadas não ocorram.



Para os librianos solteiros, evite conversar com o crush assuntos polêmicos. No entanto, caso seja inevitável, procure observar a forma como ele reage. O fato de termos ideias e opiniões diferentes não significa que devemos ter de discutir a ponto de agredir verbalmente o outro, querendo que ele tenha a mesma decisão que nós a qualquer custo. Caso ele tenha este posicionamento mais agressivo, parta para outra paquera!



ESCORPIÃO



Escorpiano, neste período todos os casais estão passando por situações desafiadoras e com você não é diferente, não é mesmo? O amor é algo que se fortalece no dia a dia e, nem sempre o sexo será tão presente, por isso procure dar mais atenção a convivência diária com o parceiro.



A hora é de união, cuidado, aconchego, carinho, um cuidando do outro, não permitindo adoecer. Evite brigas por assuntos pequenos como não fazer sexo com tanta frequência como gostaria, por exemplo. O fato da pessoa não estar tão disposta quanto antes não tem a ver com traição ou ela ter se cansado de você.



A lua cheia, muitas vezes, alimenta nossas paranoias. Você é uma pessoa por natureza desconfiada, no entanto, nesse caso, pode estar vendo coisas onde não existe nada. Muito cuidado com o que alimenta em sua cabeça, escorpiano! Essas situações provavelmente nem existem e, por conta do seu ciúme, seu parceiro pode ficar muito incomodado com sua falta de confiança..



Para os escorpianos solteiros, não é o momento de forçar o crush a um envolvimento sexual, por conta do isolamento social necessário. Procure aproveitar estes dias de lockdown para fortalecer o contato com ele! Espera para aumentar a intimidade sexual no momento correto.



SAGITÁRIO



Sagitariano, não é o momento para sair e se divertir e você sabe disso, só que você pode estar sofrendo pressões do seu parceiro. Nestes dias de lua cheia está ocorrendo o feriadão estendido na maioria dos estados, portanto, não não saia, sagitariano! Não tenha medo de contrariar o seu parceiro neste momento.



Estamos em um momento perigoso da pandemia, com muitas mortes acontecendo, hospitais lotados e sem leitos. Cada um de nós temos que nos sacrificar um pouco nesta hora tão desafiadora. Procure conversar com seu amor e fazer algo diferente, como por exemplo, trocar uma refeição que aconteceria num restaurante por algo a dois em casa. Mas se perceber que ele está te pressionando a sair, comece a se perguntar se vale a pena estar ao lado de uma pessoa que está tendo atitudes tão egoístas.



Para os sagitarianos solteiros, é importante ter cuidados com a pandemia. Tente marcar encontros de forma virtual ou em casa, caso os dois tenham certeza que não estão contaminados. Não se arrisque, sagitariano! Se o crush continuar insistindo para sair neste momento tenso, pense se não vale a pena trocar de ficante!



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, o momento que vivemos já está difícil, então porque torná-lo mais tenso brigando com seu amor por conta de bobagens? Nesta hora, temos que pensar em nos fortalecer para não ficar separados, discutindo por conta de bobagens sem sentido, que poderiam ter sido evitadas. O convívio forçado por conta do isolamento social acaba exacerbando a briga entre os casais.



Na lua cheia os ânimos se acirram, mas será que existe a necessidade de ser tão implicante por coisas pequenas? Muitas vezes, você se fecha tanto que fica difícil seu parceiro chegar até você. Procure soltar mais as suas emoções, fale o que sente e não se reprima tanto. Ficar calado, sem demonstrar sentimento que pode acontecer de chegar num momento como esse de lua cheia, soltando tudo de uma forma que machuque o seu amor sem necessidade.



Fique atento! Marte está em Gêmeos e as palavras podem acabar sendo usadas como armas. Não fique guardando mágoas dentro de si, capricorniano! Não finja que é uma pessoa que não se abala com nada! Demonstre o que sente e diga a seu parceiro o quanto ele é importante.



Para os capricornianos solteiros, procure prestar mais atenção às pessoas que estão na sua rotina, que você não costuma prestar atenção, como um colega de trabalho.



AQUÁRIO



Aquariano, não brigue com seu amor por conta das redes sociais! Cada um tem a sua opinião formada, principalmente em questões de isolamento social. Neste tempo que vivemos, tudo já está tão pesado, por isso, não procure fazer da sua relação amorosa um campo de batalha, tente acolher e dar amor. Evite brigas, situações polêmicas, fique discutindo com seu amor por conta de opiniões contrárias.



Evite também brigas por causa de política pois não irá adiantar nada e vocês só irão se afastar cada vez mais. Caso realmente os posicionamentos de vocês sejam tão diferentes ao ponto de te incomodar e inviabilizar a relação, procure num momento mais calmo para conversar com ele.



Para os aquarianos solteiros, antes de assumir algo com o crush, procure conhecer seus posicionamentos políticos e de vida antes de começar a relação. Agora, se forem diferentes demais isso pode causar problema mais a frente.



PEIXES



Pisciano, os dias de lua cheia podem ser muito angustiantes para você e para o seu amor. As brigas intensas podem gerar um clima tenso, com discussões acaloradas por conta das questões financeiras. Fique atento, pisciano! Não empreste dinheiro por pena do seu parceiro!



O momento é de aprender a dizer não, se resguardar e pensar em você e na sua família. Além disso, tente não ficar gastando dinheiro em futilidades, porque você até pode não estar passando por maiores dificuldades. Mas não é por isso que você vai abusar com os gastos, não é mesmo? Procure conversar com o seu amor e explique o seu ponto de vista, diga que está pensando na segurança de vocês e que é importante economizarem para o futuro. Não ceda a tentativas de chantagem emocional dele, pisciano!



Evite ficar cobrindo gastos excessivos do seu par, procure usar o seu dinheiro com sobriedade. Caso você dependa do dinheiro de seu cônjuge, converse com ele para que seja mais responsável, para que a relação se torne viável.



Para os piscianos solteiros, percebam como é a relação do crush com a vida financeira. Se a relação mal começou e ele já está pedindo dinheiro emprestado, desconfie e se afaste!