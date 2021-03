Rio - 05/06/2020 - Covid-19. - LUA CHEIA - Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Daniel Castelo Branco Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 15:02

Rio - A lua cheia transborda tudo que vem acontecendo desde o começo da lunação. A cigana e sensitiva Sara Zaad diz que nesta semana não adianta persistir em algo que não está dando certo, porque o período é para perceber se as questões tendem para o sucesso ou fracasso.

Segundo Sara Zaad, em oposição ao Sol em Áries, que é assertivo, abre os caminhos e vai atrás do que acredita com agressividade, a lua cheia em Libra, pede muito diálogo, bom senso e empatia. “Essa é uma lua bombástica, que deixa os sentimentos à flor da pele, ainda mais vivendo o lockdown. Esta fase lunar exacerba a polarização e inflama os discursos de ódio”, explica.



Por sua vez, Marte está em Gêmeos, signo regido por Mercúrio, que trata de assuntos acerca da comunicação. Por isso, de acordo com a cigana, é preciso ter cuidado com o que for dito neste período. “Esta lua pede ação e atitude, de maneira racional, lógica, com equilíbrio e diálogo. Também é preciso ter bom senso quando o assunto é dinheiro. Estamos vivendo uma crise econômica e não podemos gastar o nosso dinheiro em futilidades”, alerta.

ÁRIES



Ariano, a semana de lua cheia pede racionalidade e lógica na hora de agir. Há uma necessidade que você leve em conta não só a sua vontade, mas a necessidade do outro. Tente conciliar, entrar em acordos, harmonizar, tente se cercar de paz e equilíbrio, para que não meta os pés pelas mãos e arrume brigas e inimizades à toa.



Você terá muitos convites para sair, mesmo com o lockdown decretado na maioria dos estados. Respeite essa medida e tente não se aglomerar nestes dias, ariano. Você pode se contaminar e ainda fazer o mesmo com as pessoas que ama com atitudes imprudentes.



Tenha muito cuidado para que pessoas de fora não se intrometam na sua relação entre o seu cônjuge ou mesmo nos seus negócios, principalmente pessoas da família. Deixe bem claro que é você que deve fazer as suas próprias escolhas e não se deixe influenciar negativamente. Mantenha-se firme nas suas opiniões, ouvindo o outro sim, mas sabendo o que quer e não se deixando levar.



TOURO



Taurino, esta semana sua saúde estará um pouco fragilizada, porque você está se sentindo mais fraco energeticamente. Então, fique isolado o máximo que puder, não só por conta dos riscos da covid-19, mas também por você estar como uma esponja, absorvendo o problema dos outros por estar mais sensível.

Cuide de você e do seu poder pessoal, pois isso vai ajudar na saúde física. O seu estômago estará vulnerável, então procure se alimentar da maneira mais adequada possível.



Caso tenha filhos pequenos ou mãe idosa, poderá passar por um período de preocupação com eles. Aproveite para redobrar os cuidados com a saúde deles também. Preste atenção nos seus animais de estimação! Eles podem ficar doentes estes dias por absorver a sua energia mais pesada.



Será um período também em que você pode passar por muita instabilidade emocional dentro do ambiente de trabalho. Evite se meter em assuntos que não tem a ver com você.



GÊMEOS



Geminiano, é o momento de ter responsabilidade social. Afinal, não é somente a sua vida que está em jogo, mas de todos os grupos na sociedade na qual você está inserido. Você gosta de se divertir, de sair, de estar junto, mas este não é o momento para aglomerações, use e abuse das vídeo chamadas e das redes sociais!



Caso tenha filhos pequenos, procure fazer algo com eles dentro de casa, seja uma brincadeira juntos, ver um filme, fazer uma brincadeira diferente, algo que possa ajudar a distrair os pequenos. Agora, se eles forem maiores, procure conscientizá-los da importância de neste momento estarmos em isolamento social, para que possamos passar por esta pandemia que está passando o seu pior momento. Mas não se omita, geminiano! Seja mais duro com os seus filhos se for necessário!



CÂNCER



Canceriano, dê mais importância à sua família do que a sua carreira nesta semana. Nestes dias mais desafiadores da lua cheia, seus familiares precisarão mais de você, do seu carinho, do seu aconchego e acolhimento. Você pode precisar trabalhar de home office, caso isso ainda não tenha acontecido, aproveite este momento para se adaptar a isso. Não crie resistências para estas novas tecnologias e procure conversar com sua família para que o ambiente do trabalho doméstico seja respeitado.



Você pode ter conflitos com a sua mãe, caso ela não esteja mais neste plano, será necessário tratar questões relativas a problemas com ela e traumas de infância que talvez ainda não tenham sido resolvidos. Não deixe para depois e aproveite estes dias de isolamento para fazer um mergulho interior e finalmente resolver situações relativas a crenças limitantes vindas de sua própria ancestralidade.



Por ser muito preocupada com questões familiares e ser muito inseguro, você pode desenvolver problemas digestivos que, na verdade, são recorrentes de problemas emocionais. Cuide das suas emoções antes que estas possam atingir a sua saúde.



LEÃO



Leonino, nesta semana você vai estar muito dispersivo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não terminando nenhuma. Tenha foco, concentração, faça menos coisas e procure se concentrar nos seus verdadeiros ideais.



Serão bons dias para você escrever e demonstrar suas opiniões, mas tenha cuidado para que isso não seja feito de maneira arrogante e autoritária, principalmente nas redes sociais, causando polêmicas desnecessárias. O momento é realmente de ficar mais em casa e procurar ter minimamente uma rotina para não sentir tanto estes dias que serão mais restritivos em termos de isolamento social.

Você pode ter discussões com as mulheres da sua família. Tenha cuidado para não deixar o clima mais pesado do que já está, evitando tocar em assuntos polêmicos demais ou dar a sua opinião de uma maneira muito grosseira.



VIRGEM



Virginiano, esta semana é necessário que você evite gastar dinheiro. Tente comprar somente o mínimo necessário para se manter e sua família, porque você pode ter algum tipo de despesa extra. Então, guarde dinheiro para o futuro e evite investimentos de risco e atitudes de desperdício. Caso tenha o costume de receber ajuda de alguém da família para a sua casa, principalmente vinda de mulheres, não conte muito com isso nesta semana.



Será um período em que você pode ter muitos momentos de fartura seguidos de outros em que não terá praticamente nada. Por isso, é necessário ter equilíbrio e bom senso em tudo o que fizer. Também tente ter uma alimentação mais regrada.



LIBRA



Libriano, muito cuidado esta semana! Você estará muito instável e sensível emocionalmente. Veja as coisas de uma maneira mais lógica e racional, pesando os prós e contras, procurando observar o lado do outro.

Na lua cheia tudo toma uma proporção muito maior do que é. Então, não dê tanta importância assim às suas emoções e sentimentos, valorize um pouco mais a razão para não se perder e não ficar paralisado diante de atitudes e escolhas que tenha de tomar. Estará com o estômago mais sensível então tenha cuidado com a alimentação, evite coisas muito apimentadas, pesadas e gordurosas.



O seu humor estará mudando com muita facilidade, então se puder evitar tomar decisões difíceis nesta semana é melhor. Deixe para um momento astrológico que esteja mais favorável. Procure não se deixar levar por influências de outras pessoas na hora de fazer as suas escolhas.



Lembre-se que é o momento de respeitar o isolamento social e só sair de casa se for extremamente necessário, para não colocar a sua saúde e a de outras pessoas em risco. Aproveite estes dias de lockdown para cuidar mais da família e estar mais próximo em casa.



ESCORPIÃO



Escorpiano, esta semana você estará mais vulnerável psicologicamente do que o normal, por isso, tente se isolar um pouco mais do que as outras pessoas, para que você possa se recompor energeticamente. Procure meditar, ouvir músicas que tenham uma energia bacana, cuidar dos chacras, fazer exercícios de respiração, e evite ficar carregando o problema das outras pessoas para si.



É uma semana muito boa para estudos, principalmente aqueles envolvendo esoterismo, assuntos místicos e ocultos. Poderá ter dificuldade no convívio ou mesmo algum tipo de problema mais desafiador com mulheres esta semana, principalmente as mais próximas, de sua família. Fique de olho e evite entrar em discussões que não levam a lugar nenhum e que só fazem te sugar.



A sua saúde física poderá ser também afetada por conta de questões emocionais, então procure se voltar mais para dentro de si e tentar se entender. Não fuja aos seus sentimentos!



SAGITÁRIO



Sagitariano, não é o momento para se levar pelas amizades, é preciso ter responsabilidade. Você terá muitos convites para sair, ir para festas, viajar, mas deve ter em mente que não podemos ser levianos com tudo isso que está acontecendo por conta da pandemia. As mortes são reais e o perigo de contaminação nos ronda.



É preciso ter opiniões e atitudes firmes para não se deixar levar pelas pessoas, sendo justo, ético e íntegro em suas ações, não colocando você e quem está à sua volta em risco. Lembre-se que amizades verdadeiras neste momento não irão te colocar numa furada te chamando pra sair, viajar ou ir em festas. Então, não tenha receio em romper com quem quer que seja que esteja agindo de uma forma irresponsável.



Para os sagitarianos que têm filhos, converse de maneira franca com eles e explique a gravidade da situação. Não tenha medo de ser impopular em suas ações, mas esteja sempre ao lado da vida, sagitariano. Não se aglomere!



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, é muito importante que você não deixe esta semana que os problemas pessoais influenciam a sua vida profissional, principalmente porque você deve estar trabalhando em casa. Para isso, todos nós temos de ceder e nos sacrificar um pouco e, sua família deve colaborar com este momento, mas é importante também que você saiba administrar o seu tempo.



Muitas vezes você dá tanta atenção ao trabalho, capricorniano, que sua família e seu parceiro se sentem negligenciados. No período da lua cheia os nervos ficam à flor da pele, possibilitando o acontecimento de muitas brigas e discussões, que poderiam ter sido evitadas.



Cuide da sua família neste feriadão! Dê atenção, carinho e cuidado… Lembre-se que a família é nosso bem mais precioso.



AQUÁRIO



Aquariano, é o momento de você ter mais firmeza em seus ideais e seus sonhos, o momento não é para ser superficial e dispersivo. Em muitas ocasiões você não tem força de vontade para chegar ao final de seus objetivos, permite que influências de fora façam desistir dos seus sonhos, principalmente da ancestralidade, que podem vir cheias de crenças limitantes.



O momento é de agir com a razão, como você sabe fazer muito bem, ir atrás dos seus objetivos, estudar, fazer muitos cursos, se aprofundar nos assuntos. Não é hora de sair de casa e fazer viagens, mas você pode aproveitar estes dias de feriadão estendido para estudar, expandir a consciência, sair fora da caixinha e conhecer novas realidades filosóficas, ampliando seus horizontes intelectuais. Aproveite também para conhecer outros idiomas e culturas, aquariano. Pela internet não há problema de isolamento social então use e abuse da tecnologia para estudar.



PEIXES



Pisciano, muito cuidado esta semana com questões de dinheiro, porque você pode sofrer algum prejuízo ou ter gasto extra. Você estará muito intuitivo, tendo muitas chances de ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, poderá estar gastando demais. Neste período de crise econômica por conta da pandemia é necessário que tenhamos muita responsabilidade em nossas ações.



Não acredite em tudo o que oferecem, procure ser bem objetivo e realista na hora de fazer seus investimentos. Faça uma poupança para o futuro para alguma emergência, assim você não será pego de forma desprevenida nem passará por dificuldades maiores junto com sua família.



O momento é de agir de maneira estável, pensando na sua segurança material e na de seus familiares, pisciano. Tome muito cuidado também com pessoas que tentam abusar de sua boa fé e generosidade. Você tem a tendência de pensar muito mais nos outros do que em si e, por isso, acaba sofrendo. Não empreste dinheiro e desconfie de negócios que parecem bons demais. Você pode ser enganado, pisciano.