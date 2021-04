O Sol Reprodução de Internet

Rio - O Sol no Tarot simboliza a realização, o prazer e o progresso. A carta é representada pelo número 19 e tem como principal conselho o otimismo, o abandono do medo de se relacionar e pede uma visão mais positiva da vida. A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, explica que este Arcano Maior mostra a consciência dos limites e do autoconhecimento para o crescimento interior e exterior.



Segundo Alice Tardin, a carta indica a chegada de uma grande satisfação, estabilidade e clareza de consciência. “Nei Naiff, em Tarô Vida e Destino, diz que ‘neste arcano existe uma verdadeira simbiose entre o destino e o livre arbítrio’. Ou seja, tudo se desenvolve como esperado. É um momento de alto astral”, explica.



No entanto, em todo momento de grande êxtase, existe o perigo da ilusão. A taróloga revela que o excesso de expectativas é um ponto negativo deste Arcano Maior. “Justamente pelo cenário se apresentar muito favorável, é comum que a confiança cresça e ocorra uma sabotagem. Por isso, é preciso ter o chão, mesmo quando tudo está dando muito certo”, alerta.



O SOL NO AMOR



Quando os questionamentos estão voltados para o amor, Alice Tardin afirma que a carta fala sobre a busca do outro. “Um personagem toca o outro de forma inocente, remetendo inclusive à ingenuidade infantil, despida do ego que tanto atrapalha as relações dos adultos. Uniões verdadeiras e sinceras ficam super favorecidas. O respeito ao próximo está bem assimilado”, explica.



O SOL NO TRABALHO



Este Arcano Maior, no campo das questões materiais, ainda de acordo com Alice Tardin, remete a novos caminhos. “Busca-se um caminho e atinge-se outro ainda mais vantajoso. Tudo prospera”, revela.



O SOL NA SAÚDE



Já nas questões envolvendo a saúde, a carta representa vigor físico, mente jovem e cura.