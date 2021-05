A última aproximação dos astros foi na Idade Média Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 06:00

ÁRIES



Você pode ter gastos com a sua casa. Evite fazer negócios com amigos. Pode se dar bem em entrevistas de emprego. Na vida a dois, faça planos.



TOURO



A Lua pode causar alguns desafios para você no trabalho. Tenha força e determinação que vai arrasar. No romance, fuja de discussões.



GÊMEOS



Pode quitar uma dívida hoje. Vai encontrar soluções lucrativas para faturar uma grana. Vai ser muito criativa. O diálogo vai animar a vida a dois.



CÂNCER



Você pode ter alguns problemas com as suas amizades. Respire e não se irrite demais. Pode se isolar um pouco. A vida amorosa vai estar perfeita.



LEÃO



Carreira será a sua prioridade e você vai se destacar. Só tome cuidado para não exagerar na ambição. Aproveite a estabilidade da vida a dois.



VIRGEM



Busque se concentrar no trabalho. Faça um esforço a mais para concluir suas metas e depois relaxe. Uma amizade pode se transformar numa paixão.



LIBRA



A Lua te incentiva a fazer as mudanças que deseja. Você pode tomar decisões importantes hoje. No campo amoroso, a sintonia aumenta.



ESCORPIÃO



Aprenda com pessoas mais experientes. Trabalhe bastante em equipe para somar forças com os colegas. Use e abuse do seu poder de sedução.



SAGITÁRIO



Grande momento para mudar de cargo no trabalho. Altas chances de garantir uma grana extra para o seu bolso. Com o par, a harmonia vai surgir.



CAPRICÓRNIO



A sua energia vai estar em alta. Isso pode contagiar as pessoas que convivem com você. Cuide da sua saúde e beleza. Ótimos estímulos ao romance.



AQUÁRIO



Você pode tomar uma decisão importante hoje. A sua criatividade e seu carisma te ajudam com os seus objetivos. Possibilidade da família aumentar.

PEIXES



Contatos importantes vão surgir. Explore parcerias para crescer profissionalmente. Na união, fase perfeita para atividades bem românticas.