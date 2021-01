Luan, atacante do Corinthians Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/01/2021 11:49

Rio - O Corinthians anunciou nesta quarta-feira dez casos de covid-19 no elenco. Após uma rodada de exames feita pelo departamento médico, os atletas que testaram positivo foram isolados, iniciaram quarentena e não vão participar dos treinos pelos próximos dias. O próximo compromisso da equipe é diante do Bahia, nesta quinta-feira, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.



Os jogadores que testaram positivo para a doença foram: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Desses nomes, apenas o meia Ramiro e os atacantes Luan e Everaldo estiveram em campo na última partida do time, a derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino na última segunda, dentro de casa.

Publicidade

Segundo comunicado do clube, todos os atletas estão assintomáticos e sob monitoramento constante do departamento médico. A tendência é que após dez dias afastados dos treinos os jogadores vão poder voltar aos trabalhos. Até lá o técnico Vágner Mancini terá de escalar o time sem esses atletas. Após enfrentar o Bahia, o time pega na sequência Ceará, Athletico-PR e Flamengo.



O Corinthians tem 45 pontos e está na 9ª posição no Campeonato Brasileiro. O objetivo do time nesta reta final de temporada é terminar entre os seis primeiros colocados para conseguir vaga na próxima Copa Libertadores. De acordo com os resultados das finais da Copa do Brasil e da própria Libertadores, é possível que em vez de um G-6, a competição tenha até um G-8.