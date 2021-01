Atletas do Marcílio Dias em campo Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 17:12

Rio - Um zagueiro do Marcílio Dias, clube de Santa Catarina que disputa a Série D do Brasileirão, foi surpreendido na última terça-feira. Ele teve sua bicicleta furtada por volta das 10h, enquanto treinava no estádio da equipe.

O Marcílio Dias chegou a divulgar em suas redes sociais imagens do circuito de segurança para tentar identificar o suspeito. O clube fez uma descrição do homem e pediu que quem o ver entre em contato com a polícia.

Veja a publicação do clube: