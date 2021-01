Tiago Leifert Reprodução

Publicado 27/01/2021 15:45

Rio - A TV Globo confirmou, nesta quarta-feira, que irá tocar o Big Fone do "BBB 21" no próximo sábado, no mesmo horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, no Maracanã, marcada para as 17h. A ideia da emissora é disputar audiência com o SBT, já que não possui os direitos de transmissão da partida.

Segundo o "UOL", o telefone irá tocar durante um dos intervalos do programa "Caldeirão do Huck". O momento poderá ser visto não só pelo pay-per-view do programa, mas também ao vivo na tela da emissora.

Além do SBT, a Fox Sports também transmitirá a decisão. Para tentar "minimizar" o prejuízo e agradar a Conmebol, o SporTV fará uma grande cobertura, mesmo sem poder transmitir a partida.