Suspeito deixou o estacionamento do estádio Hercílio Luz com a bicicleta do zagueiro Luan Divulgação/Marcílio Dias

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 20:04 | Atualizado 27/01/2021 20:04

Itajaí - Um furto, no mínimo inusitado, interrompeu a tranquilidade da preparação do Marcílio Dias da última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina. Enquanto o zagueiro Luan treinava na manhã de terça-feira no Estádio Doutor Hercílio Luz, um homem trajado com 'camisa amarela, bermuda verde e boné' furtou a bicicleta do zagueiro no estacionamento.

O clube divulgou as imagens de segurança em suas redes sociais para denunciar o crime e tentar identificar o autor do furto. Na vídeo é possível perceber que o suspeito entrou no estacionamento do estádio a pé e saiu com a bicicleta que pertence a Luan.

De acordo com a assessoria de imprensa do Marcílio Dias, o suspeito ainda não foi identificado e a bicicleta não foi recuperada. Morador do bairro Navegantes, a três quilômetros do estádio, Luan dispensa o carro e utilizar a bicicleta como meio de transporte para os treinos. Ao ser avisado, o zagueiro achou que se travava de uma brincadeira.

"Fui treinar normalmente e quando retornei percebi que ela não estava mais. Até brinquei com os jogadores e perguntei se alguém tinha escondido, mas eles disseram que não. Vimos as câmeras para ver o que tinha acontecido e agora espero que a gente consiga recuperar", disse Luan.