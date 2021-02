Lumena é participante do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Por Lance

Publicado 03/02/2021 17:25

Rio - O perfil no Twitter do Mineirão brincou com a participante do reality show da Globo "Big Brother Brasil 21", nesta quarta-feira. Em postagem, a conta afirmou que iria aparar o gramado do estádio, mas teria sido repreendido pela "sister" Lumena. A piada rendeu entre os torcedores.

Publicidade