Por Lance

Publicado 03/02/2021 19:00 | Atualizado 03/02/2021 19:08

Rio - O técnico Jorge Sampaoli segue valorizado no mundo do futebol. O treinador do Atlético-MG entrou no radar do Olympique de Marselha, da França. O clube francês está sem comandante desde a saída de André Villas Boas.

A primeira informação foi veiculada pelo repórter Vinícius Nicoletti, do grupo Disney, e confirmada pelo L!.



O técnico alvinegro tem sido alvo com frequência de sondagens com o seu nome, como ocorreu em 2020, quando a seleção colombiana, que demitiu Carlos Queiroz e, teria posto o argentino em sua lista de contratações. Os colombianos acabaram fechando com Reinaldo Rueda. Outra especulação aconteceu sobre uma possível ida para Al Nassr, da Arábia Saudita.

Sampaoli ainda tem de encerrar a participação do Galo na reta final do Brasileirão, em que a equipe mineira ainda sonha com o título. Daí, uma saída agora seria surpresa, pois o projeto apresentado pelo clube é contar com o treinador para uma jornada longa. E, com a classificação quase certa para a Libertadores de 2021, deixar o alvinegro seria interromper um investimento alto do clube.



Jorge Sampaoli tem contrato com o Atlético até o fim de 2021 e a atual diretoria pretende renovar o vínculo até o de 2022, pensando em ter um elenco forte sob seu comando, para a inauguração da Arena MRV, prevista para o ano que vem.