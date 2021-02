Flamengo e Vasco duelam pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol Daniel Castelo Branco

Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã pela 33ª rodada e protagonizaram um bom clássico. O Cruzmaltino não conseguiu quebrar o jejum de vitórias sobre o rival e sofreu mais uma derrota. Agora, o time de São Januário chegou ao 17º jogo sem vencer o Rubro-Negro, que venceu por 2 a 0, com gols de Gabigol e Bruno Henrique.

Com o triunfo, o Flamengo diminuiu a distância para o líder Internacional. O Colorado empatou com o Athletico-PR e está com 66 pontos. O Rubro-Negro chegou a 64 pontos e segue vivo na briga pelo título do Brasileirão.

O jogo começou como era de se esperar. O Flamengo com a maior posse de bola e tentando pressionar ao máximo o Vasco. Os primeiros dez minutos não tiveram muitas emoções, com as equipes se estudando e tentando botar em prática as suas respectivas estratégias.



Aos 12, a tática do Flamengo quase resultou em gol. O setor ofensivo apertou a marcação na saída de bola vascaína. Bruno Henrique desarmou Léo Matos e achou Gabigol, que, sozinho, finalixou mal e Fernando Miguel fez grande defesa com os pés. Depois desse lance, o jogo ficou truncado, com muitos lances de divididas no meio de campo.



Aos 23, Diego recebeu cartão amarelo, após disputar bola aérea com Benitez. O camisa 10 ficou muito irritado e chegou a bater boca com Raphael Klaus, árbitro do jogo. Como o meia estava pendurado, ele desfalca o Flamengo, no final de semana, contra o Red Bull Bragantino. Logo depois, o Rubro-Negro encontrou um espaço no ferrolho vascaíno. Bruno Henrique cruzou na medida para Gabigol. A bola quicou e passou muito perto do camisa 9, que não alcançou por muito pouco.



O Flamengo começou a crescer no jogo e, aos poucos, foi criando novas chances. Aos 28, Gerson carregou, cortou Léo Gil e Bruno Gomes, infiltrou na meia-lua e foi em cima de Fernando Miguel, que espalmou e salvou o Vasco. Técnico vascaíno, Luxemburgo percebia que a sua equipe estava caindo de produção e gritava à beira do gramado com os seus jogadores do setor defensivo.

O Vasco não conseguia neutralizar o ataque do Flamengo, e o gol rubro-negro parecia ser questão de tempo. Aos 37, Arrascaeta cobrou falta na área, Filipe Luís cabeceou de costas, e Marcelo Alves, também de cabeça, mandou pela linha de fundo, salvando o Cruzmaltino. Mas, minutos depois, não teve jeito. Filipe Luís cruzou na área, Arrascaeta desviou para Bruno Henrique, que foi atingido por Léo Matos e perdeu a possibilidade de botar a bola para dentro. Raphael Claus foi ao Var e assinalou penalidade máximo. Gabigol pegou a bola, bateu bem e abriu o placar aos 47 do primeiro tempo.

Para a segunda etapa, Luxemburgo promoveu mudanças. Saíram Gabriel Pec, Léo Matos e Benitez, e entraram Juninho, Carlinhos e Ygor Catatau, respectivamente. As alterações surtiram efeito, e o Vasco voltou com outra cara para a etapa final. O Cruzmaltino tomou as rédeas do jogo e pressionava o rival, mas não conseguiu transformar em chances de gol ou bola na rede.

Rogério Ceni percebeu que a sua equipe caiu de produção e também fez mudanças: tirou Diego, Arrascaeta e Gabigol, e colocou João Gomes, Vitinho e Pedro, respectivamente. O uruguaio e o camisa 9 saíram chateados e sequer cumprimentaram o treinador na saída do gramado. Mas, mesmo com clima pesado, o Flamengo conseguiu ampliar o marcador. Aos 31 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio e Bruno Henrique subiu no terceiro andar para cabecear bonito e estufar a rede. O camisa 27 chegou ao seu 100º gol com a camisa do clube carioca.

O gol de Bruno Henrique foi um banho de água fria no time vascaíno, que pareceu sentir o golpe e não conseguia demonstrar nenhum tipo de reação. As únicas chances eram de chute de longa distância, como fazia Carlinhos, mas foi em vão, sem chances de balançar a rede.

Após a partida, a assessoria do Flamengo comunicou que Diego e Gerson sofreram uma entorse no tornozelo direito e seriam reavaliados nesta sexta-feira. O meia, suspenso, é desfalque certo para a próxima rodada. O camisa 8 é dúvida e preocupa a comissão técnica.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo pegará o Red Bull Bragantino, no domingo, às 20h30. O Vasco só entra em campo na próxima quarta-feira para encarar o Fortaleza, rival direto na briga para fugir do rebaixamento, fora de casa, às 19h15.