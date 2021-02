Felipe Augusto está na mira do Cruzeiro Estevão Germano / América-MG

Por Venê Casagrande

Publicado 05/02/2021 15:05 | Atualizado 05/02/2021 16:20

Após contratar Marcinho e ficar apalavrado com Alan Ruschel, o Cruzeiro mira mais um nome para reforçar o elenco para a disputa da temporada 2021. Trata-se de Felipe Augusto, atacante de 28 anos, que atuou pelo América-MG em 2020 e que está livre no mercado depois de não renovar com o Coelho.

Felipe Augusto foi uma indicação do técnico Felipe Conceição, que gosta do futebol do atacante que já havia pedido a contratação do jogador nos tempos em que comandou o América-MG. A negociação não é considerada difícil, pois o jogador está livre no mercado.

Recentemente, um clube coreano, que não teve o nome revelado pela fonte, tentou a contratação de Felipe Augusto, e as conversas seguem em andamento. O jogador vê com bons olhos uma ida para o Cruzeiro e espera que as conversas evoluam nos próximos dias.

Felipe Augusto começou no futebol com a camisa do rival Atlético-MG e acumula passagens por Lemense, Democrata, Madureira, Linense, Tupi, Estoril, de Portugal, Vila Nova, Paraná, Botafogo-SP, Mirassol, Operário e América-MG.