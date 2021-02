Com passagem por Botafogo e Vasco, Thiago Galhardo vive a melhor fase da carreira em Porto Alegre Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:44

Rio - Thiago Galhardo não atua mais pelo Inter na temporada. Nesta sexta-feira o Colorado aceitou a proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e encaminhou a saída do meia-atacante por empréstimo. Segundo o ge, o jogador já assinou contrato pela manhã e viaja para o Oriente Médio no início da próxima semana.

A questão financeira pesou para a saída repentina do artilheiro do time na reta final do Brasileirão. A proposta foi considerada irrecusável tanto pelo clube quanto pelo próprio jogador.



Com a negociação bem encaminhada, o Inter só exigia garantias para fechar o negócio. Galhardo será cedido por empréstimo com valor fixado aos árabes, caso queiram adquirir seus direitos em definitivo.



Contratado após se destacar no Ceará, o meia-atacante viveu seu melhor momento na carreira no Inter. Sob comando de Eduardo Coudet, Galhardo virou o artilheiro da equipe e soma 22 gols em 51 jogos. Além disso, o jogador chegou a ser convocado por Tite para o jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa.