Por O Dia

Publicado 07/02/2021 17:56

Portugal - Responsável por comandar o Flamengo em 2019, Jorge Jesus vive má fase no Benfica, de Portugal. A cada derrota, o torcedor Rubro-Negro especula a volta do Mister ao time e segundo o jornal "Correio da Manhã", a saída do treinador português pode estar próxima.

De acordo com a matéria, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está analisando se demitirá o treinador.

“Ou Jorge Jesus estanca a crise de resultados do Benfica até o fim deste mês ou Luís Filipe Vieira (mandatário do clube) vai ponderar seriamente em avançar para que a demissão do treinador aconteça”, escreveu o jornal.

