Publicado 08/02/2021 18:26

Com Jorge Jesus recuperado da covid-19 e novamente à beira do campo, o Benfica pôs fim à má fase e voltou a vencer. Após quatro rodadas de jejum no Campeonato Português (três empates e uma derrota), a equipe fez 2 a 0 em casa no Famalicão.

O placar positivo foi conquistado com um início avassalador. Em apenas sete minutos de partida o Benfica já vencia por 2 a 0. Darwin Núñez abriu o placar logo aos três e Otamendi ampliou aos sete, ao marcar pela primeira vez pelo clube.



O resultado traz alívio para Jorge Jesus, que retornou após três partidas fora. Ele estava afastado desde o fim de janeiro e há três dias não apresenta mais sintomas da covid. Ainda assim, os médicos preferiam que o treinador continuasse em repouso, mas ele não aceitou a orientação. Vale lembrar que a má campanha coloca pressão sobre seu trabalho e, segundo a imprensa portuguesa, ele tem um mês de prazo para melhorar a situação.



Com a vitória por 2 a 0, o Benfica segue em quarto lugar no Campeonato Português, mas empatou com o Braga, o terceiro, com 37 pontos. Já o Famalicão está em 17º, com 14.