Publicado 09/02/2021 17:01

Campinas - A Ponte Preta oficializou nesta terça-feira a contratação de Paulo Sérgio. Segundo maior goleador do Brasil em 2020, com 23 gols, o atacante, de 31 anos, é o terceiro reforço da Macaca para a temporada 2021. Na segunda, o clube já havia confirmado a chegada dos apoiadores Bruno Michel, ex-Figueirense, e Talles, ex-Goiás, e mantém a negociação com o Vasco pelo empréstimo do atacante Tiago Reis.

Peça-chave no comando de ataque do CSA, Paulo Sérgio, com os dez gols marcados na Série B, ajudou o ex-clube a brigar por uma vaga na Série A até a última rodada. O time alagoano terminou a competição em quinto lugar. De casa nova, o atacante desembarcou nesta terça em Campinas para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim da próxima Série B.

Revelado pelo Flamengo, Paulo Sérgio despontou como uma grande promessa na Gávea, com convocações pela seleção de base e multa rescisória estipulada em 20 milhões de euros. Conhecido pelo apelido, Dindo, o atacante não conseguiu deslanchar com a camisa rubro-negra e colecionou passagem por clubes como Figueirense, Náutico, Paraná, Criciúma, Juventude, Operário, Avaí, Fortaleza, Cascavel, ABC e CSA. No exterior, defendeu Estoril, de Portugal, Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, Dubai Club, dos Emirados Árabes, Daegu e Seongnam Ilhwa, da Coreia do Sul. A Ponte será o 18º clube da carreira do atacante.