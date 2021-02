Salah AFP

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 11:06

Inglaterra - O Liverpool não vive bom momento na temporada. Com isso, algumas especulações começam a acontecer envolvendo grandes nomes do seu elenco. Um dele é Mohamed Salah. O Real teria interesse no jogador, porém, de acordo com o "The Sun", os ingleses não tem interesse em vender o egípcio.

O jogador tem contrato com o Liverpool até 2023. Recentemente, ele deixou o seu futuro em aberto no clube inglês, porém, de acordo com a publicação, os Reds não planejam a venda do atleta.



Salah flertou com uma possível transferência para o Real Madrid e os merengues também não escondem que gostam do futebol praticado pelo atacante. O jogador do Liverpool é visto como uma espécie de "Plano B", caso os espanhóis não tirem Mbappé do PSG.