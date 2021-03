Haaland tem se destacado com muitos gols AFP

Por Lance

Publicado 13/03/2021 17:05

Manchester City, Chelsea e Real Madrid emergem como os favoritos pela contratação de Haaland na próxima temporada, segundo o jornal inglês "Daily Mail". Outro forte candidato, o Manchester United reluta em entrar na guerra pelo norueguês por conta da multa do atleta.

O centroavante do Borussia Dortmund possui uma cláusula de rescisão de 90 milhões de libras (cerca de R$ 695 milhões) que só pode ser paga em uma única parcela. O clube de Solskjaer também teme negociar com Mino Raiola, agente do atleta, por conta do fracasso na primeira negociação que fez com que o jovem fosse jogar na Bundesliga.



Por outro lado, o Manchester City já iniciou contatos com o estafe de Haaland. Já o Chelsea tem os recursos necessários para fechar a transferência. Além dos ingleses, o Real Madrid segue como um dos favoritos, mas os merengues ainda têm como prioridade a contratação de Mbappé, enquanto o norueguês era meta para 2022.