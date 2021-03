Cristiano Ronaldo celebra um de deus três gols AFP

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 16:25

Cristiano Ronaldo respondeu com gols as fortes críticas que recebeu após a eliminação na Champions League. E o craque português fez logo três de uma vez, que garantiram a vitória da Juventus por 3 a 1 sobre o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. Simeone descontou.

Eu seu primeiro jogo desde a eliminação precoce nas oitavas de final da Champions, para o Porto, Cristiano Ronaldo precisou de apenas 32 minutos para fazer os três gols. E poderia ter feito mais um no fim, se não tivesse perdido cara a cara com o goleiro. Nem parecia que o português estava pressionado ao longo da semana, com críticas de imprensa e torcedores, além de muitos rumores de uma saída da Juventus.



Com o resultado, a "Velha Senhora" se manteve em terceiro lugar, com 55 pontos e está a 10 da líder Inter de Milão, que possui um jogo a mais.