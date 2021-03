Goleiro Bruno atua na Várzea Divulgação

Publicado 15/03/2021 12:31

Rio - O goleiro Bruno negocia com o Esporte Clube Atlético Carioca para disputar a Série C do Campeonato Carioca. No ano passado, o arqueiro defendeu o Rio Branco, do Acre e disputou 18 jogos, marcando um gol. A informação foi dada por Marcos Vinicius Cabral, do site Lado de Cá.

No último sábado, Bruno foi visto disputando um campeonato de várzea em São Gonçalo. A partida foi disputada no campo no campo do Cais do Porto, no bairro Antonina, a 13 quilômetros da Ponte Rio-Niterói. Em vídeos vinculados nas redes sociais é possível ver que a presença do goleiro gerou uma aglomeração em torno da peleja.

Bruno esteve preso em regime fechado de 2010 até 2017 depois de ser condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão pela morte da modelo Eliza Samudio. No dia em que foi visto disputando a partida entre Bela Vista e o Valedassa, São Gonçalo registrou mais nove mortes causadas pela Covid-19, totalizando 1.490 óbitos no município desde o início da pandemia.