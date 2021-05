Bruno Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 14:45

Rio - O goleiro Bruno Fernandes, de 36 anos, condenado pelo assassinato da modelo e sua amante Eliza Samúdio, em 2010, anunciou nesta quinta-feira que irá se aposentar do futebol. A ideia do ex-jogador do Flamengo é trabalhar como “day trader”, termo utilizado para definir investidores.

“Futebol é coisa do passado, ficou no passado. Aposentei a luva. Parei. Deu para mim! A parada agora é só investimento”, disse o agora ex-goleiro em um vídeo publicado em seu Instagram.



"Negócio do futebol foi difícil para mim…Mas deu. Não jogo mais bola. A vida continua, não tenho que ficar preso só ao futebol”, completou.

Condenado a mais de 22 anos, Bruno está em regime semiaberto desde julho de 2019. O goleiro tentou retomar sua carreira em clubes menores, como o Araguacema, de Tocantins, o Atlético Carioca, de São Gonçalo e o Rio Branco, do Acre, mas não obteve sucesso.