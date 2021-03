Troféu do Campeonato Carioca Divulgação/Twitter Maracanã

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 15:00

A Federação de Futebol do Rio (Ferj) atualizou a tabela da quarta rodada do Campeonato Carioca com uma alteração na data de Vasco x Botafogo, em São Januário. Inicialmente marcado para o sábado, o clássico agora será disputado no domingo (21), às 18h.

A mudança deve-se ao compromisso do Vasco na Copa do Brasil, nesta semana. Como o Cruzmaltino jogará na quinta-feira (18) contra a Caldense às 21h30 em Minas Gerais, pediu o adiamento do clássico para ter mais tempo de descanso.

Em relação à quarta rodada, a única pendência é o local do jogo entre Bangu e Fluminense, que ainda não foi definido.



Confira os jogos da 4ª rodada do Campeonato Carioca



Sexta (19):

Flamengo x Resende - 21h, Maracanã



Sábado (20):

Volta Redonda x Macaé Esporte - 15h, Raulino de Oliveira

Boavista x Nova Iguaçu - 17h, Elcyr Resende

Bangu x Fluminense - 21h05, local indefinido



Domingo (21):

Madureira x Portuguesa - 15h30, Conselheiro Galvão

Vasco x Botafogo - 18h, São Januário