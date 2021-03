Zlatan Ibrahimovic não joga pela Suécia desde a Eurocopa de 2016 AFP

Por O Dia

Publicado 16/03/2021

Ao seu melhor estilo, Zlatan Ibrahimovic precisou de apenas uma frase de impacto para comemorar o retorno à seleção da Suécia após quase cinco anos. O atacante do Milan, de 39 anos, escreveu em seu Twitter: "O retorno de Deus".

Ibrahimovic foi convocado para os próximos compromissos da Suécia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, contra Geórgia e Kosovo, além de amistoso contra a Estônia. O experiente atacante não atua pela seleção de seu país desde junho de 2016, quando disputou a Eurocopa.



Desde então, acumulou declarações polêmicas contra o treinador Janne Andersson, que o afastaram cada vez mais. Entretanto, os dois apararam as arestas e se acertaram. Apesar da idade avançada, o atacante vem fazendo boa temporada pelo Milan, o que convenceu Andersson a dar nova chance e aumentam as chances de Ibra ir para a Eurocopa, no meio do ano.



"Ibrahimovic é um excelente jogador, o melhor que já tivemos na Suécia. É claro que é muito curioso que ele queira voltar. Além do que pode contribuir em campo, ele tem uma experiência incrível e pode contribuir com outros jogadores da equipe", disse o técnico sueco ao site oficial da associação do país.