Marcelo tem contrato com o Real Madrid até 2022 AFP

Por Lance

Publicado 16/03/2021 14:47

Marcelo pode ser contratado pelo Inter de Miami, time de David Beckham nos Estados Unidos, segundo a revista "France Football". A relação entre os dois é muito boa e o inglês trabalha para convencer o lateral brasileiro do Real Madrid.

Sem espaço no elenco do Real Madrid no últimos anos, o jogador tem contrato até 2022. Dificilmente Marcelo reconquistará espaço na lateral esquerda no time de Zidane, atualmente ocupada por Mendy. Sua saída na próxima janela de transferências poderia render um último bom contrato e um dinheiro para os merengues reinvestirem no mercado.



O Inter de Miami vem crescendo e ganhando cada vez mais importância no cenário da Major League Soccer (MLS). O plantel atual já conta com duas grandes estrelas que tiveram sucesso no futebol europeu: Gonzalo Higuaín e Blaise Matuidi.