Rogério Caboclo, presidente da CBF, durante encontro com representantes de clubes Venê Casagrande/Jornal O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 23/03/2021 10:12 | Atualizado 23/03/2021 10:55

Os índices da pandemia da Covid-19 voltaram a piorar, e o Brasil já registra mais de 295 mil mortos por conta do novo coronavírus. Mas, mesmo diante dos números cada vez mais assustadores, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e a Rede Globo, emissora dona dos direitos de transmissão dos principais torneios na temporada, não têm a intenção de paralisar os campeonatos nacionais em 2021. Pelo menos é o que garantiu o presidente da instituição, Rogério Caboclo, em reunião com os mandatários dos clubes das Séries A e B.



No dia 9 de março, o Gabinete da Presidência da CBF convidou os mandatários dos times através de e-mail:



"Senhores (as) Presidentes,



Segue abaixo o link de acesso da rederida reunião:



V.Call CBF_Reavaliação dos Protocolos e diretrizes 2020 e Progressão para 2021).



Quarta-feira, 10 de março, 16h30 - 20h30



Atencionsamente,



Gabinete da Presidência"





A reunião aconteceu e teve Rogério Caboclo bem ativo, principalmente para defender a não paralisação do futebol. A reportagem teve acesso com exclusividade a um vídeo da reunião de pouco mais de seis minutos (o encontro rendeu 1h10m e o Jornal O Dia tem todo o conteúdo).





No discurso, em um certo momento autoritário com o presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, Caboclo deixou claro que a CBF é a favor da continuidade dos campeonatos, garante que a TV Globo, emissora que transmite a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e os patrocinadores também têm a mesma posição e chega a ameaçar os mandatários dos clubes presentes na reunião: "Vocês estão fodidos se não tiver (campeonatos)".





Veja abaixo os trechos da reunião em que o Jornal O Dia teve acesso com exclusividade:



Rogério Caboclo : "As pessoas em casa sob bandeira vermelha, sob bandeira preta... eu não abrirei mão a não ser sob doutorado dos senhores de deixar de jogar as competições nacionais e retirar nas internacionais e incorporará as Estaduais... Então, por gentileza, vamos pensar agora: nós podemos parar o futebol? a Rede Globo não quer. Ninguém quer (parar o futebol), seus patrocinadores não querem. E se parar sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. No dia que o Governador do Mauricio (não cita o sobrenome) disser que pode. No dia que o Prefeito de São Nunca disser que pode... Eu não vou estar a mercê de nenhum deles. Eu vou... Landim, Galiotte, todos os presidentes.. eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição e que vocês estão fodidos se não tiver (competições)."





Mauricio Galiotte, presidente do Palmeiras, sugere : "Podemos voltar a discutir esse assunto em outro momento, Rogério?





Rogério Caboclo responde : "Por que em outro momento?"





Mauricio Galiotte replica : "Porque acho que a discussão é um pouco mais ampla, mas vou encerrar aqui a minha colocação."



Rogério Caboclo finaliza : "Ótimo". Presidente do Palmeiras durante reunião com a CBF Venê Casagrande/Jornal O Dia Francisco Battistotti, presidente do Avaí, pede a palavra e apoia a postura da CBF : "Parabéns, Rogério, pela sua colocação. Parabéns por essa posição. O Avaí Futebol Clube acha a sua posição corretíssima. Aqui em Santa Catarina, só o Rubinho e eu sentimos na carne o que estão fazendo. Sentimos na carne a influência política determinando que seja cancelado o futebol catarinense. Um dia fecham a cidade. Outro dia por interferência por outros prefeitos fecham a outra. Parabéns, presidente Caboclo."





Rogério Caboclo afirma : "A gente está muito junto. Eu tenho 1.700 ligações. A gente tá muito junto. Fiquem com Deus. E vamos encerrar toda essa ligação." Presidente do Avaí durante reunião com a CBF Venê Casagrande/Jornal O Dia Nilton Pinheiro, mandatário do Brasil de Pelotas, clube da Série B, pede a palavra : "Eu gostaria de conversar, presidente."



Caboclo retruca : "Não"



Nilton continua : "O senhor permite, senhor, com o maior respeito..."



Caboclo : "Eu quero te dizer com muito respeito que eu tenho muitas ligações. Então, eu quero também respeitar as pessoas que estão me esperando. A gente pode falar..."



Nilton interrompe Caboclo e diz : "Eu queria fazer colocação. O Senhor abriu a votação e entendo que o objeto maior é o futebol. Eu entendo que a continuidade"



Cabloco cortou : "Acho que já foi ouvido que todos querem a continuidade."



Nilton concordou : Era isso que eu queria. Eu tinha entendido ao contrário. Me desculpa então o meu grau de entendimento ao contrário." Nilton Pinheiro durante reunião com a CBF Venê Casagrande/Jornal O Dia Caboclo pergunta: "Algum presidente aqui presente é contra a continuidade?"



Silêncio na sala de conversa.



No trecho, os seguintes presidentes de clubes aparecem: Rodolfo Landim, do Flamengo, Guilherme Bellintani, do Bahia, Walter Dal Zotto, do Juventude, Nilton Pinheiro, do Brasil de Pelotas, Maurício Galiotte, do Palmeiras, Sergio Coelho, do Atlético-MG, Jorge Salgado, do Vasco e Duilio Monteiro, do Corinthians, além de outros mandatários que estão na "sala da conversa", mas não têm as fotos à vista.

Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, agradece : "Obrigado, presidente, boa tarde."

A reportagem procurou a CBF para ouvir o lado do presidente Rogério Caboclo. A assessoria ressalta que a nota da reunião, publicada no dia 10 de marços, logo após o encontro virtual, deixa clara essa posição da CBF e do próprio Rogério em relação à paralisação.

“A CBF reitera que a defesa da continuidade do futebol foi posição unânime das 27 Federações e dos Clubes participantes de todas as séries do futebol brasileiro, sempre seguindo rígidos protocolos de saúde, conforme detalhado na nota oficial sobre a reunião", disse a assessoria da CBF.

Assista ao vídeo da reunião abaixo:

CBF PÕE O DISCURSO EM PRÁTICA:

Na última segunda-feira (22), a CBF divulgou data, local e horário de seis jogos da Copa do Brasil, sendo cinco para o Rio de Janeiro, onde ainda há lugares que estão permitindo a realização de jogos, como Mesquita e Volta Redonda. A outra foi marcada para acontecer em Cascavel, no Paraná (veja abaixo a tabela).

Informações de seis jogos da Copa do Brasil Divulgação

A Prefeitura de Volta Redonda, através de comunicado oficial, não garantiu a realização dos jogos válidos pela Copa do Brasil na Cidade do Aço:

"Os jogos da Copa do Brasil não vão acontecer. Não haverá jogos da Copa do Brasil em Volta Redonda."