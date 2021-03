Mauricio Souza e Marcelo Chamusca Arte O Dia Online

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 10:10

Rio - Após um Brasileiro completamente oposto, Botafogo e Flamengo vão se enfrentar pela primeira vez em 2021 em busca de um objetivo semelhante: a primeira vitória em um clássico no Carioca. O duelo será nesta quarta-feira, às 21h35, no Nilton Santos.

As duas equipes já duelaram contra rivais na competição. No último domingo, o Glorioso deixou escapar a vitória sobre o Vasco no fim e ficou no empate por 1 a 1. Já o Rubro-Negro conheceu a sua única derrota no torneio no clássico contra o Fluminense, que terminou em vitória tricolor por 1 a 0.

Invicto sob o comando do Botafogo, Chamusca terá o seu maior teste até o momento na equipe. Contra o Flamengo, mesmo que com uma equipe quase que toda reserva, o treinador irá encarar o seu adversário mais qualificado tecnicamente. O Glorioso deverá ir para campo com: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; Zé Welison, Rickson e Matheus Frizzo; Warley, Marcinho e Matheus Babi.

Em busca de uma vitória para quem sabe assumir a liderança do Carioca, o Flamengo deverá ser escalado com: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes, Pepê, Michael, Vitinho e Pedro. Mauricio Souza irá comandar a equipe carioca.