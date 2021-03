Matheus Babi Vitor Silva/ Botafogo

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:06

Rio - O interesse do Fluminense na contratação do atacante Matheus Babi, de 23 anos, foi confirmado pelo empresário do jogador, Bruno Martins. Com contrato até o fim do ano de empréstimo ao Botafogo, o agente deixou claro que o jogador é bastante grato ao Glorioso e que não deseja fazer nada de forma contrária a vontade do clube de General Severiano.



"A gente está tendo propostas pelo Babi, teve uma procura do Fluminense, Athletico-PR entre outros grandes clubes do Brasil. Hoje o Babi está feliz demais no Botafogo. Só vamos fazer qualquer tipo de negócio sendo uma proposta muito boa para o Botafogo, pela ótima relação que temos com o clube. É uma instituição que temos um carinho muito grande, porque abriu as portas ao jogador", afirmou em entrevista ao portal "Lancenet".



Matheus Babi pertence ao Serra Macaense. Ele chegou ao Botafogo no ano passado por empréstimo após o Campeonato Carioca. Com 14 gols pelo Glorioso, o jogador é um dos remanescentes do elenco da última temporada.

"Não vamos fazer nada forçado e, caso não venha nenhuma proposta vantajosa para o Botafogo, o Babi permanece no clube até o final do ano e ele está feliz com isso. Hoje, o objetivo do Babi é chegar nas finais do Campeonato Carioca e conseguir o acesso para a Série A do Brasileiro. Não tem a menor possibilidade de fazermos nada forçado em relação ao Botafogo", concluiu.