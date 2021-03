Diego Costa não foi bem em seu retorno ao Atlético de Madrid AFP PHOTO / Janek SKARZYNSKI

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:05

Após longa negociação, Diego Costa está próximo de acertar com o Benfica. Segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o atacante tem um princípio de acordo com o clube comandado por Jorge Jesus e vê com bons olhos jogar no futebol português.



Aos 32 anos, Diego Costa rescindiu com o Atlético de Madrid em dezembro e ainda não acertou com nenhum clube. De acordo com a imprensa espanhola, o Benfica ofereceu 3 milhões de euros livres de impostos por temporada (cerca de R$ 19,8 milhões) e mais uma bonificação de mais três milhões de euros de luvas pela assinatura de contrato.



A proposta do Benfica foi entregue no início de março e ainda há detalhes no contrato a acertar para a contratação.