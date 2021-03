Cristiano Ronaldo, da Juventus AFP

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 18:00

Rio - Para continuar na Juventus, Cristiano Ronaldo quer montar um time forte, e segundo o jornal italiano Gazzeta Dello Sport, o jogador quer a contratação de mais dois atletas de peso para seguir na Itália.

Um dos nomes oferecidos pelo craque português, foi do seu ex-campanheiro de equipe do Real Madrid, Karim Benzema, ou algum outro jogador com as características do atacante francês.



Outro jogador pedido pelo camisa 7, deveria atender a característica de "garçom" e que possa contribuir para ele em assistências.

CR7 tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2022. Segundo o diário espanhol "As", o atleta não é prioridade no clube, mas o dirigentes também não forçarão a barra para negociá-lo.