Messi é alvo de clubes do PSG, City e Juventus na próxima janela

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 19:00

Rio - As chances de Messi continuar no Barcelona, na próxima temporada, são pequenas, e o PSG era um dos clubes interessados na contratação do craque argentino. No entanto, segundo o jornal francês "Le Parisien", o clube da capital de Paris recuou por enxergar a manutenção de Mbappé e Neymar como prioridades.

Messi, Mbappé, Neymar Jr. no mesmo time traria um esforço financeiro muito grande para o PSG, que está em busca de um equilíbrio financeiro, e por isso optou por não tentar contratar o 10 do Barcelona.



De acordo com o jornal, ao invés de abrir mão de algumas peças do elenco para aumentar o caixa, o clube optou por um empréstimo de 80 milhões de euros (R$ 533 milhões).