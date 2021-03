Com gol de pênalti de Luis Suárez, Atlético de Madrid soma mais três pontos em vitória importante para permanecer na liderança GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 25/03/2021 20:00

Rio - Luis Suárez pode retornar ao Liverpool caso Mohamed Salah saia do clube na próxima temporada, de acordo com as informações do portal "Fichajes". O site afirma que os ingleses já estão preparando uma oferta ao Atlético de Madrid e que o técnico Jurgen Klopp busca por um centroavante mais experiente.

Apesar de não chegar para ser titular absoluto, o veterano de 34 anos seria uma das opções entre Firmino, Mané e Diogo Jota. O nome do jogador é visto como uma forma de levar um futebol mais competitivo para o plantel.



Suárez tem contrato com o Atlético de Madrid até 2022 e é titular absoluto da equipe de Diego Simeone. Caso volte ao Reds, esse seria sua segunda passagem pelo clube. Durante a primeira, em 133 jogos o uruguaio marcou 82 gols e distribuiu 47 assistências em um período de seca de títulos do clube.