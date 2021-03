Diego Costa saiu do Atlético de Madrid em dezembro AFP PHOTO / Janek SKARZYNSKI

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 18:12 | Atualizado 25/03/2021 18:15

Nos últimos dias, as imprensas portuguesa e espanhola apontavam um acordo próximo entre Benfica e Diego Costa. Entretanto, o clube do técnico Jorge Jesus divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira (25) desmentindo a negociação e afirmando que o foco está apenas na reta final da temporada.

"O Sport Lisboa e Benfica desmente que estejam em curso quaisquer negociações para a contratação do avançado Diego Costa. O clube reitera que até ao final da temporada o foco da sua estrutura profissional de futebol está unicamente direcionado para vencer as remanescentes 10 partidas do Campeonato e a final da Taça de Portugal", diz a nota.



Publicidade

Na quarta-feira, o jornal espanhol 'Mundo Deportivo' publicou uma reportagem em que dizia que havia um princípio de acordo entre Diego Costa e Benfica. O português 'A Bola' também afirmou haver negociação em sua edição desta quinta.



Aos 32 anos, Diego Costa rescindiu com o Atlético de Madrid em dezembro e ainda não acertou com nenhum clube. De acordo com a imprensa europeia, o Benfica teria oferecido 3 milhões de euros livres de impostos por temporada (cerca de R$ 19,8 milhões) e mais uma bonificação de mais três milhões de euros de luvas pela assinatura de contrato. Algo que o clube negou.