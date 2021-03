Botafogo e Flamengo se enfrentam no estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2021 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 18:37

Rio - Mesmo sem seus titulares, o Flamengo não teve dificuldades para vencer o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos, na última quarta-feira. Para o comentarista Ronaldo Castro, do programa "Os Donos da Bola Rio", o Glorioso poderia ter mais chances de vencer a partida caso o time rubro-negro mandasse seus titulares a campo.

"Eu vou dizer uma coisa e vocês vão me criticar. Se o Flamengo jogasse com time titular, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, talvez não jogasse daquela maneira, porque a garotada adiantou a marcação, eles não teriam pulmão. Talvez o Botafogo encaixasse como joga o (Marcelo) Chamusca, com Warley nos contra-ataques e Matheus Babi. O Botafogo encontraria na minha opinião talvez mais facilidade. Ontem a garotada não deixou", disse o comentarista.



O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, contra o Nova Iguaçu, em Bacaxá.