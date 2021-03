Campeonato Paulista só teve quatro rodadas Cesar Greco / Palmeiras

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 14:54

Inicialmente suspenso até 30 de março, o Campeonato Paulista deve ficar ainda mais tempo sem partidas. Isso porque o governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (26) a prorrogação do período emergencial em todo o estádio, o que inclui a proibição de eventos esportivos, no combate à pandemia de covid-19.



Agora, a regra valerá até o dia 11 de abril. Ou seja, até essa data, os clubes paulistas não podem jogar em nenhum estádio de São Paulo. Com a prorrogação da proibição, serão ao todo 32 partidas afetadas.

Desde o início da restrição, em 15 de março, a Federação Paulista de Futebol (FPF) buscou alternativas, como transferir as partidas para outros estados. Entretanto, Minas Gerais proibiu a transferência e o Rio de Janeiro também, abrindo exceção apenas para os duelos do Corinthians contra o Mirassol e do Palmeiras contra o São Bento, ambos em Volta Redonda.



Contrária à paralisação, a FPF contava com o retorno do Campeonato Paulista a partir de 31 de março. Agora, com a prorrogação, deve convocar uma nova reunião com os clubes para debater soluções. O objetivo é manter o calendário inicial e terminar a competição em 23 de maio.