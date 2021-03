Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 17:53

Rio - Casagrande voltou a criticar Jair Bolsonaro durante o "Globo Esporte" desta sexta-feira. Em papo com Felipe Andreoli, o ex-jogador criticou a postura do presidente durante toda pandemia e disse que ele é culpado pelo "momento caótico" do país.

"Eu queria destacar o que a seleção norueguesa fez ao entrar em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Vestiram a camisa com uma mensagem lembrando a importância dos direitos humanos, levantando a questão sobre os trabalhadores que estão se dedicando para construir estádios e deixar tudo pronto para os atletas e celebridades. O mundo precisa de mensagens assim. Eu não vejo nada disso no Brasil. Estamos vivendo um momento caótico por conta do Jair Bolsonaro", afirmou.



"O futebol é uma arma fortíssima para se passar mensagens. É muito bonito o que os clubes argentinos fizeram essa semana, lembrando dos 45 anos do golpe militar. Mas aqui no Brasil, como um país vai produzir memória desse tipo, se o presidente da república nega que teve golpe militar no Brasil? Ele nega as mortes e as torturas. E ainda disse que essa pandemia não passava de uma gripezinha. Como um país desse vai ter memória?", completou.

Nesta semana, o Brasil superou a triste marca de 300 mil mortes por Covid-19. Mesmo com a vacinação em andamento, o país é, atualmente, o epicentro da doença.