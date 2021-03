Haaland e Mbappé são os focos do Real Madrid para os próximos anos Montagem LANCE! Fotos: AFP

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 14:40

Rio - A especulação de que Cristiano Ronaldo possa ser contratado pelo Real Madrid serve apenas como cortina de fumaça para a real intenção do clube de Florentino Pérez. Segundo o “Marca”, a equipe merengue prioriza as contratações de Mbappé e Haaland visando montar um elenco que dê frutos a longo prazo.



A perspectiva de melhora econômica, além do clube não ter gasto nenhum dinheiro nas duas últimas janelas, obriga o maior clube do mundo a investir e trazer um nome de peso para o elenco. O atacante francês não renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain e o atacante quer se tornar líder de um projeto.

O Real Madrid está de olho no jovem desde 2017, mas nunca esteve tão próximo de contratá-lo como na próxima janela de transferências. O jogador possui vínculo com o PSG até 2022 e caso não assine um novo termo, irá praticamente obrigar o clube a vendê-lo para não correr o risco de se mudar sem custos no próximo ano.

Por outro lado, os merengues nunca fizeram nenhuma proposta por Haaland, que tem contrato até 2024 com o Dortmund, mas a partir de 2022 terá uma multa de rescisão fixada em 75 milhões de euros (R$ 504 milhões). Mino Raiola, empresário do atleta, já afirmou ter vontade de fazer uma grande operação com o clube espanhol. O centroavante e seu pai não veriam a mudança de forma negativa.

No entanto, o entorno do centroavante pensa que o jogador ainda está se desenvolvendo na Alemanha após chegar do futebol austríaco. Todos consideram o Dortmund perfeito para que o jovem termine de se lapidar antes de procurar uma nova equipe em que possa ter mais protagonismo e brigar por títulos.