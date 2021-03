Pirlo tendo conversa com Arthur na Juventus Divulgação / Site oficial da Juventus

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 21:18

Rio - Após péssima temporada, a Juventus está no mercado em busca de reforços. O nome da vez é o atacante Ousmane Dembélé, que está novamente na mira da equipe italiana.

Segundo informações do diário Mundo Deportivo, a Juventus deve realizar uma nova consulta ao Barcelona para tentar um empréstimo do francês no mercado de verão, no meio do ano.

Publicidade

Outro fator importante é a provável saída de Cristiano Ronaldo. O craque português de 36 anos não tem dado o retorno esperado e pode deixar o clube italiano ao final da temporada.