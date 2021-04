Pirlo tendo conversa com Arthur na Juventus Divulgação / Site oficial da Juventus

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 15:52

Rio - O meio campista Arthur e outros dois jogadores da Juventus foram flagrados em uma festa ilegal na casa do norte-americano Weston McKennie, também da equipe italiana, na noite desta quarta-feira. Segundo a imprensa italiana, cerca de 20 pessoas estavam na festa, que contou com a presença do argentino Paulo Dybala.

A festa foi denunciado por vizinho para a polícia local. Os policiais chegaram na residência por volta das 23h30 dando fim ao encontro.



O jornal “La Repubblica” destacou que todos os presentes na festa foram multados por violarem as normas anti-Covid.

Já os jogadores presentes deverão ser multados pela Velha Senhora e serão submetidos ao teste da Covid-19 antes de enfrentar o Torino, no sábado.