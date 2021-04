Estádio Raulino de Oliveira Geraldo Gonçalves/PMVR

01/04/2021

Rio - A Ferj definiu nesta quinta-feira que o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, será palco dos jogos de Flamengo e Fluminense na 8ª rodada do Campeonato Carioca. O atual campeão brasileiro enfrenta o Madureira, na próxima segunda, às 21h, enquanto o Tricolor mede forças com o Macaé, na terça, às 21h35.

Existia a expectativa de que os jogos fossem realizados no Rio, já que o decreto do prefeito Eduardo Paes para combater a Covid-19, que proíbe eventos esportivos na cidade, se encerra no próximo domingo. No entanto, a Ferj optou por não arriscar, uma vez que as restrições podem ser estendidas.

Confira a tabela completa da 8ª rodada:

Sábado, 3 de abril

21h05 - Vasco x Bangu (Raulino de Oliveira)



Domingo, 4 de abril

15h30 - Resende x Boavista (Estádio do Trabalhador)

17h00 - Botafogo x Portuguesa (Giulite Coutinho)

18h00 - Volta Redonda x Nova Iguaçu (Raulino de Oliveira)



Segunda-feira, 5 de abril

21h00 - Madureira x Flamengo (Raulino de Oliveira)



Terça-feira, 6 de abril

21h35 - Macaé x Fluminense (Raulino de Oliveira)