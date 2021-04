Seleção feminina de basquete está classificada para a Copa América mesmo sem jogar a classificatória Thierry Gozzer/CBB

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:21

Maior campeão do Campeonato Sul-Americano de basquete feminino, com 26 títulos, o Brasil não poderá disputar a competição que acontecerá em maio, na Colômbia. A seleção brasileira foi vetada de entrar no país vizinho por questões sanitárias relacionadas à covid-19, por conta do descontrole da pandemia no território.

Essa não é a primeira vez. A seleção masculina de basquete também foi proibida de entrar na Colômbia para disputar duas partidas das Eliminatórias para a Copa América, no início de 2021.



O Sul-Americano, que será disputado de 10 a 16 de maio, em Cali, é classificatório para a Copa América feminina. Entretanto, mesmo com o veto à participação do evento, o Brasil estará na principal competição continental, disputado em julho, pois entrará pelo ranking, já que é a melhor seleção da América do Sul. Agora, restam três vagas em jogo.

"Estávamos prontos para jogar o Sul-Americano. Queríamos buscar nossa classificação dentro de quadra. Com planejamento pronto da comissão técnica e de todo o departamento. E com todos os rígidos protocolos da FIBA para a pandemia da covid-19. Mas temos que respeitar a posição da Colômbia", disse o presidente da CBB, Guy Peixoto.