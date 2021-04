Com a braçadeira de capitão, Marcelo voltou ao time titular do Real Madrid no empate com o Chelsea, mas segue com o futuro incerto no clube AFP

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 22:48

Madri - Depois de 15 anos o casamento de Marcelo com o Real Madrid, da Espanha, pode estar perto do fim. No empate por 1 a 1 com o Chelsea, nesta terça-feira, no primeiro embate pela semifinal da Liga dos Campeões, o lateral-esquerdo foi titular e capitão no Estádio Alfredo Di Stéfano. Reserva de luxo de Mendy, que está machucado, Marcelo disputou apenas o segundo jogo na competição mais importante da Europa e não garantiu a permanência no clube ao fim da temporada.



"Estou muito feliz, se tiver alguma coisa sempre vou falar. Estou muito tranquilo. Quero terminar a temporada bem, se possível chegar em outra final, se possível ganhar, quero viver o momento... Na temporada que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que tem muitas coisas rolando. Mas minha cabeça é ficar no Real Madrid", disse Marcelo, em entrevista ao 'TNT Sports'.



Aos 32 anos, o brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2022. No entanto, perdeu espaço para Mendy sob o comando de Zinedine Zidane. Para efeito de comparação, Marcelo foi aproveitado em 16 dos 46 realizados pela equipe merengue na temporada.

Na Europa, o Monaco, da França, é apontado como possível destino do lateral-esquerdo, que não tem sido mais convocado pelo técnico da seleção brasileira, Tite. Com mercado, dificilmente Marcelo seguirá os passos de outros brasileiros que foram repatriados nos últimos anos. Elogiado pela atuação como ala no esquema utilizado por Zidane, a 'reinvenção' pode ser uma saída para o camisa 12 reencontrar o melhor de seu futebol.

"Muita gente fala que eu tenho que ser meia, mas no final fico sendo lateral-esquerdo ainda. Tenho que voltar para marcar ainda. Não é uma posição nova. É mais ou menos um lateral que fica mais no meio. Estou para ajudar no Madrid, mesmo que seja para goleiro. Tenho que ajudar meu time, vou fazer o máximo para ajudar. Nem que seja na meia, na ala, na lateral", destacou.