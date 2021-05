Guardiola AFP

Rio - O Manchester City venceu o seu sétimo título do Campeonato Inglês na terça-feira com a derrota do Manchester United para o Leicester City. Com 80 pontos, ninguém mais consegue alcançar o time azul da cidade de Manchester. O técnico espanhol Pep Guardiola destacou que considera essa a conquista mais difícil dentre as três que conseguiu pelo clube.



"Esta foi uma temporada e um título do Campeonato Inglês e como nenhum outro. Este foi o mais difícil", afirmou Guardiola em entrevista ao canal do clube. É a que o time terá menor pontuação - poderá chegar no máximo a 89. Em 2018, o Manchester City foi campeão com 100 pontos; em 2019, com 98, mas apenas por um ponto de diferença para o vice Liverpool.

"Sempre vamos nos lembrar desta temporada pela forma como vencemos. Estou muito orgulhoso de ser o treinador aqui e deste grupo de jogadores. Eles são tão especiais. Atravessar esta temporada, com todas as restrições e dificuldades que enfrentamos, e mostrar a consistência que temos é notável", disse, completando que está ansioso pelo último jogo, quando o estádio voltará a receber torcida após as restrições da covid-19



"No início de cada temporada, o Campeonato Inglês é o título mais importante para nós. Este é aquele em que você tem que estar lá a cada três dias, jogando contra todos os seus rivais dentro e fora de casa. Só sendo o melhor, semana após semana, você pode vencer essa competição. É um grande sucesso", comparou ainda Guardiola. O técnico destacou muito que o Manchester City alcançou cinco títulos nos últimos 10 anos.



O Manchester City pode conquistar mais um título grande na temporada, já que está na final da Liga dos Campeões da Europa, onde enfrentará o Chelsea em jogo único no dia 29 de maio.



Em 12 temporadas como técnico profissional, Guardiola tem nove títulos em ligas nacionais - desde 2008, só não saiu campeão em 2012, 2017 e 2020. Foram três títulos do Campeonato Espanhol pelo Barcelona, três do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique e agora três do Campeonato Inglês pelo Manchester City.