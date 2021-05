Klopp tem feito grandes duelos com Guardiola nos últimos anos AFP

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 16:54

Três vezes campeão do Campeonato Inglês com o Manchester City nos últimos quatro anos, Pep Guardiola só teve a sequência quebrada na última temporada, pelo Liverpool de Jurgen Klopp. O técnico alemão tem protagonizado grandes duelos com o espanhol, mas aproveitou a conquista do rival para exaltá-lo.



"Quando você reúne recursos financeiros e conhecimento de futebol, tem uma boa chance de criar algo especial. Esse é o caso. Eles têm um elenco incrível e o melhor treinador do mundo, o que faz com que seja uma boa receita", disse analisou Klopp.



Os confrontos entre os dois treinadores vem desde quando os dois se enfrentavam no Campeonato Alemão por Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Mas nos últimos anos ficou ainda mais intenso nos duelos entre Manchester City e Liverpool.



"É sempre uma alegria jogar contra eles, é um grande desafio do ponto de vista do futebol. Você pode vencê-los, mas tem que estar no seu mais alto nível para isso. Isso acontece de vez em quando, mas não nesta temporada, obviamente", completou o treinador do Liverpool.