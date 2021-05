Marta é um dos maiores nomes da franquia do brasileiro Flávio Augusto nos Estados Unidos Divulgação/Orlando Pride

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:21

Orlando - Em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, o empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva, proprietário do Orlando City, confirmou a negociação avançada para a venda do clube para a família Wilf, dona do Minnesota Vikings, franquia de futebol americano. O valor da negociação foi mantido sob sigilo, mas o site 'Sportico', que a transação pode chegar a US$ 450 milhões (R$ 2,37 bilhões). Em 2013, Flávio Augusto pagou cerca de US$ 120 milhões (R$ 632 milhões, na cotação atual) para comprar o City.

O pacote, além do time masculino que joga a MLS, inclui o Orlando Pride, que tem a brasileira Marta como principal estrela e que disputa a NWSL, e o Orlando City Stadium, inaugurado em 2017. No comunicado, o empresário carioca radicado nos Estados Unidos explica o motivo para o fim do ciclo.

Publicidade

"Após oito anos, um novo capítulo se abriu para o Orlando City, pois anuncio hoje que estamos em negociações avançadas com a família Wilf para a venda do Orlando City, da MLS, o Orlando Pride, da NWSL, e nossos ativos de futebol relacionados. Com sua paixão pelo esporte e os dois times de Orlando que estão em posição de competir por troféus, estou confiante de que a família Wilf continuará levando o Orlando City a novas alturas e conduzindo o clube para uma próxima fase, dentro e fora do campo", diz a nota.

Fundado em 2013, o Orlando City estreou na MLS dois anos depois e teve a contratação de Kaká, ex-São Paulo, Milan e Real Madrid, como grande atração na divulgação e exploração da franquia no país. Marta chegou em 2017 e, desde então, é a estrela do Pride.